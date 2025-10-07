GRADONAČELNICA U NEMAČKOJ POVREĐENA U NAPADU : Štalcerova izbodena nožem

NOVOIZABRANA gradonačelnica nemačkog grada Herdeke, socijaldemokratkinja Iris Štalcer(57), teško je povređena u napadu nožem, preneli su nemački mediji.

Foto: Profimedia

Zadobila je višestruke ubodne rane, a u toku je velika policijska operacija u ovom gradu Severne Rajne-Vestfalije, piše nemački "Špigl". Detalji napada i identitet počinioca za sada nisu poznati.

Nemački kancelar Fridrih Merc izrazio je duboku zabrinutost, poručivši na platformi Iks da se nada potpunom oporavku političarke. Štalcerova je izabrana za gradonačelnicu pre nešto manje od dve nedelje, osvojivši 52,2 odsto glasova u drugom izbornom krugu.