GRADONAČELNICA U NEMAČKOJ POVREĐENA U NAPADU : Štalcerova izbodena nožem
NOVOIZABRANA gradonačelnica nemačkog grada Herdeke, socijaldemokratkinja Iris Štalcer(57), teško je povređena u napadu nožem, preneli su nemački mediji.
Zadobila je višestruke ubodne rane, a u toku je velika policijska operacija u ovom gradu Severne Rajne-Vestfalije, piše nemački "Špigl". Detalji napada i identitet počinioca za sada nisu poznati.
Nemački kancelar Fridrih Merc izrazio je duboku zabrinutost, poručivši na platformi Iks da se nada potpunom oporavku političarke. Štalcerova je izabrana za gradonačelnicu pre nešto manje od dve nedelje, osvojivši 52,2 odsto glasova u drugom izbornom krugu.
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)