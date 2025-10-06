SJEDINjENE Države nameravaju da sklope sporazum sa Ukrajinom u okviru kojeg će bivša sovjetska republika ustupiti Vašingtonu tehnologije za proizvodnju bespilotnih letelica, piše Semafor.

Foto: Tanjug/AP

Prema navodima autora teksta, SAD pripremaju vojni sporazum s Ukrajinom u kojem će Kijev isporučivati vojne tehnologije Vašingtonu, a ne obrnuto.

U članku se navodi da se u Vašingtonu, uz učešće ukrajinskih zvaničnika, već vode pregovori o pripremi sporazuma koji se tiče bespilotnih letelica. Kako se navodi, u okviru ovog dogovora Kijev bi mogao da dobije nekoliko milijardi dolara.

Ranije je objavljeno da je američko Ministarstvo odbrane potpisalo ugovor vredan 5 milijardi dolara za proizvodnju dronova Coyote. Prema preliminarnim očekivanjima, realizacija ugovora trebalo bi da se sprovede u septembru 2033. godine.

Foto: Tanjug/AP

UKRAJINSKE RAKETE „FLAMINGO“ KORISTE SOVJETSKE MOTORE

Ukrajina koristi motore iz sovjetskog doba za proizvodnju svojih raketa dugog dometa „flamingo“, piše „Ekonomist“.

„Za proizvodnju FP-5 (‘flamingo’) Fire Point koristi prenamenjene turbomlazne motore iz sovjetskog doba“, navodi se u članku.

Časopis navodi da kompanija proizvodi dve do tri takve rakete dnevno, ali se očekuje da će ta brojka povećati na sedam u oktobru.

Vladimir Zelenski ranije je izjavio da se masovna proizvodnja rakete dugog dometa „flamingo“, sa dometom do tri hiljade kilometara, očekuje početkom sledeće godine.

Časopis „Volstrit džurnal“ pisao je da Ukrajini nedostaju sredstva za proizvodnju dovoljnog broja raketa dugog dometa „flamingo“, tako da „novo oružje“ neće moći da promeni tok sukoba, baš kao ni oružje koje su Ukrajini ranije poslali njeni partneri.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje situacije, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao je da će svaki teret koji sadrži oružje za Ukrajinu postati legitimna meta za Rusiju. Prema njegovim rečima, SAD i NATO direktno učestvuju u sukobu, uključujući ne samo isporučivanjem oružja, već i obučavanjem vojnika u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Italiji i drugim zemljama. U Kremlju su izjavili da pumpanje Ukrajine oružjem sa Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.

