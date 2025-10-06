Svet

ZAPADNI MEDIJI: Amerika želi ukrajinske tehnologije za dronove, dok "vundervafe" rakete flamingo koriste sovjetske motore

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 10. 2025. u 17:07

SJEDINjENE Države nameravaju da sklope sporazum sa Ukrajinom u okviru kojeg će bivša sovjetska republika ustupiti Vašingtonu tehnologije za proizvodnju bespilotnih letelica, piše Semafor.

ЗАПАДНИ МЕДИЈИ: Америка жели украјинске технологије за дронове, док вундервафе ракете фламинго користе совјетске моторе

Foto: Tanjug/AP

Prema navodima autora teksta, SAD pripremaju vojni sporazum s Ukrajinom u kojem će Kijev isporučivati vojne tehnologije Vašingtonu, a ne obrnuto.

U članku se navodi da se u Vašingtonu, uz učešće ukrajinskih zvaničnika, već vode pregovori o pripremi sporazuma koji se tiče bespilotnih letelica. Kako se navodi, u okviru ovog dogovora Kijev bi mogao da dobije nekoliko milijardi dolara.

Ranije je objavljeno da je američko Ministarstvo odbrane potpisalo ugovor vredan 5 milijardi dolara za proizvodnju dronova Coyote. Prema preliminarnim očekivanjima, realizacija ugovora trebalo bi da se sprovede u septembru 2033. godine.

Foto: Tanjug/AP

UKRAJINSKE RAKETE „FLAMINGO“ KORISTE SOVJETSKE MOTORE

Ukrajina koristi motore iz sovjetskog doba za proizvodnju svojih raketa dugog dometa „flamingo“, piše „Ekonomist“.

„Za proizvodnju FP-5 (‘flamingo’) Fire Point koristi prenamenjene turbomlazne motore iz sovjetskog doba“, navodi se u članku.

Časopis navodi da kompanija proizvodi dve do tri takve rakete dnevno, ali se očekuje da će ta brojka povećati na sedam u oktobru.

Vladimir Zelenski ranije je izjavio da se masovna proizvodnja rakete dugog dometa „flamingo“, sa dometom do tri hiljade kilometara, očekuje početkom sledeće godine.

Časopis „Volstrit džurnal“ pisao je da Ukrajini nedostaju sredstva za proizvodnju dovoljnog broja raketa dugog dometa „flamingo“, tako da „novo oružje“ neće moći da promeni tok sukoba, baš kao ni oružje koje su Ukrajini ranije poslali njeni partneri.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje situacije, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao je da će svaki teret koji sadrži oružje za Ukrajinu postati legitimna meta za Rusiju. Prema njegovim rečima, SAD i NATO direktno učestvuju u sukobu, uključujući ne samo isporučivanjem oružja, već i obučavanjem vojnika u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Italiji i drugim zemljama. U Kremlju su izjavili da pumpanje Ukrajine oružjem sa Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OBAMIN PARAVAN ZA SOROŠA: Novac za izgradnju predsedničkog centra bivšeg šefa Bele kuće otišao u fondaciju Tajds
Svet

0 0

OBAMIN PARAVAN ZA SOROŠA: Novac za izgradnju predsedničkog centra bivšeg šefa Bele kuće otišao u fondaciju "Tajds"

MILIONI dolara namenjeni za izgradnju predsedničkog kampusa bivšeg šefa Bele kuće Baraka Obame u Čikagu "ispod žita" su završili na broju računa fondacije "Tajds", čiji je jedan od glavnih finansijera američki milijarder Džordž Soroš. Kako otkrivaju američki mediji, pozivajući se na poreske izveštaje, Obamina fondacija je tokom 2022. i 2023. godine preusmerila dva miliona dolara ovoj asocijaciji, koja, kako se navodi, podržava antiizraelske grupe koje su na univerzitetima Ajvi lige organizovale proteste zbog rata u Pojasu Gaze.

06. 10. 2025. u 17:43

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMA U NORVEŠKOJ: Obustavljeni letovi na aerodromu u Oslu zbog dronova

DRAMA U NORVEŠKOJ: Obustavljeni letovi na aerodromu u Oslu zbog dronova