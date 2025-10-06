Svet

ŠTA JE KRONA-E: Novi ruski PVO sistem obara sve od dronova do krstarećih raketa

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 10. 2025. u 07:00

KONCERN "Kalašnjikov" predstavio je svoj najnoviji protivvazdušni raketni sistem kratkog dometa Krona-E.

ШТА ЈЕ КРОНА-Е: Нови руски ПВО систем обара све од дронова до крстарећих ракета

Foto printskrin youtube Next-Generation Future

Namenjen je, kako je saopšteno iz ove ruske kompanije, zaštiti važnih državnih objekata, urbane i kritične infrastrukture, specijalnog tereta u skladištima, kao i objekata duž strateških komunikacionih puteva od neprijateljskih vazdušnih udara.

Krona-E je savremeni hibridni PVO sistem, nastao kao zamena za ostarele sisteme ruske proizvodnje "strela 10" i "strela 10M", objašnjava novinar i vojni analitičar Andrej Mlakar za televiziju RT Balkan.

Foto printskrin youtube Next-Generation Future

-Predstavlja sisteme kratkog dometa za eliminaciju dronova i niskoletećih ciljeva, pre svega krstarećih raketa i helikoptera. Sistem ima povećani stepen automatizacije brzine reagovanja i kompletno upravljanje automatski iz same unutrašnjosti vozila, kaže Mlakar.

Kako navodi, sistem može biti dvojak, fiksni i mobilni, a obično se kao mobilni nalazi na oklopnim transporterima, guseničarima MT-LB, a koristi se još i na oklopnim transporterima BTR-80 i BTR-82a.

-Apsolutno se radi o PVO sistemu koji se može upotrebljavati za obaranje krstarećih raketa. Upravo ovakvim sistemima se i obaraju krstareće rakete zato što one lete na malim visinama, obično do 32 metra iznad površine zemlje, a u krajnjoj fazi pre samog udara penju se na visinu do 100 metara. Zato ovaj raketni sistem ima maksimalne domete po visini od pet do deset kilometara i služi za obaranje ovakvih projektila i umreženo delovanje. Naime, omogućeno je delovanje Krona-E sa drugim PVO sistemima: pancir-S1, tor i buk, ističe Mlakar.

Sagovornik RT Balkan se osvrnuo i na sisteme i oruđa koje je koristila naša vojska u borbi protiv krstarećih raketa "tomahavk".

Foto YouTube/DEEP WEAPONS

-U slučaju agresije na Republiku Srpsku 1995. i tokom NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999. godine, “tomahavk” se obarao sa nekoliko sistema. Pre svega sa ručno prenosnim sistemima strela 2M, igla, usavršena verzija igla M i protivavionskim sistemima trocevcima M55 ili bofors kalibra 40 milimetara. Ovo oruđe se uglavnom koristilo jer su krstareće rakete letele na dosta nisko, kaže Mlakar.

On naglašava i da je važno istaći da su krstareće rakete obarane na očekivanim pravcima dolaska.

-Određenom matematičkom metodologijom su utvrđeni mogući pravci leta takvih raketa na osnovu iskustva iz upotrebe 1991. i 1995. godine od strane SAD pre svega u “Pustinjskoj oluji” i za vreme operacije "Deliberejt fors" u BiH. Obarani su, dakle, isključivo protiavionskim topovima i prenosnim sistemima, ali i raketnim sistemima dometa pet do deset kilometara poput strele 1 i strele 10, napominje Mlakar.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAOŠTRAVA SE SUKOB SA VENECUELOM Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima

ZAOŠTRAVA SE SUKOB SA VENECUELOM Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima