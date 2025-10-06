ŠTA JE KRONA-E: Novi ruski PVO sistem obara sve od dronova do krstarećih raketa
KONCERN "Kalašnjikov" predstavio je svoj najnoviji protivvazdušni raketni sistem kratkog dometa Krona-E.
Namenjen je, kako je saopšteno iz ove ruske kompanije, zaštiti važnih državnih objekata, urbane i kritične infrastrukture, specijalnog tereta u skladištima, kao i objekata duž strateških komunikacionih puteva od neprijateljskih vazdušnih udara.
Krona-E je savremeni hibridni PVO sistem, nastao kao zamena za ostarele sisteme ruske proizvodnje "strela 10" i "strela 10M", objašnjava novinar i vojni analitičar Andrej Mlakar za televiziju RT Balkan.
-Predstavlja sisteme kratkog dometa za eliminaciju dronova i niskoletećih ciljeva, pre svega krstarećih raketa i helikoptera. Sistem ima povećani stepen automatizacije brzine reagovanja i kompletno upravljanje automatski iz same unutrašnjosti vozila, kaže Mlakar.
Kako navodi, sistem može biti dvojak, fiksni i mobilni, a obično se kao mobilni nalazi na oklopnim transporterima, guseničarima MT-LB, a koristi se još i na oklopnim transporterima BTR-80 i BTR-82a.
-Apsolutno se radi o PVO sistemu koji se može upotrebljavati za obaranje krstarećih raketa. Upravo ovakvim sistemima se i obaraju krstareće rakete zato što one lete na malim visinama, obično do 32 metra iznad površine zemlje, a u krajnjoj fazi pre samog udara penju se na visinu do 100 metara. Zato ovaj raketni sistem ima maksimalne domete po visini od pet do deset kilometara i služi za obaranje ovakvih projektila i umreženo delovanje. Naime, omogućeno je delovanje Krona-E sa drugim PVO sistemima: pancir-S1, tor i buk, ističe Mlakar.
Sagovornik RT Balkan se osvrnuo i na sisteme i oruđa koje je koristila naša vojska u borbi protiv krstarećih raketa "tomahavk".
-U slučaju agresije na Republiku Srpsku 1995. i tokom NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999. godine, “tomahavk” se obarao sa nekoliko sistema. Pre svega sa ručno prenosnim sistemima strela 2M, igla, usavršena verzija igla M i protivavionskim sistemima trocevcima M55 ili bofors kalibra 40 milimetara. Ovo oruđe se uglavnom koristilo jer su krstareće rakete letele na dosta nisko, kaže Mlakar.
On naglašava i da je važno istaći da su krstareće rakete obarane na očekivanim pravcima dolaska.
-Određenom matematičkom metodologijom su utvrđeni mogući pravci leta takvih raketa na osnovu iskustva iz upotrebe 1991. i 1995. godine od strane SAD pre svega u “Pustinjskoj oluji” i za vreme operacije "Deliberejt fors" u BiH. Obarani su, dakle, isključivo protiavionskim topovima i prenosnim sistemima, ali i raketnim sistemima dometa pet do deset kilometara poput strele 1 i strele 10, napominje Mlakar.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
PRVI STELT LOVCI U AFRICI I ARAPSKOM SVETU: Evo kada Alžir dobija dva Su-57 (VIDEO)
05. 10. 2025. u 19:22
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)