ZVANIČNA REAKCIJA KREMLJA: Evo šta kažu o izborima u Moldaviji

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su parlamentarni izbori u Moldaviji protekli uz brojne nepravilnosti.

AP Photo/Vadim Ghirda

- Kao što su pokazali izbori, koji su, naravno, bili puni raznih kršenja i čudnosti, dobra polovina, ako ne i više, građana Moldavije zapravo je pristalica uspostavljanja dobrih odnosa sa Rusijom - rekao je Peskov.

Prema njegovim rečima, Moskva bi želela da u Kišinjevu preovlada kurs na normalizaciju odnosa sa Rusijom.

- Rusija bi očekivala da antiruski stav u Moldaviji ustupi mesto pragmatičnijem pristupu, ali toga za sada nema - naglasio je predstavnik Kremlja.

Peskov je dodao da Moskva žali zbog pozicije predsednice Maje Sandu u vezi sa prisustvom ruskih vojnika u Pridnjestrovlju.

(RIA)