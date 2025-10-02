ZVANIČNA REAKCIJA KREMLJA: Evo šta kažu o izborima u Moldaviji
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su parlamentarni izbori u Moldaviji protekli uz brojne nepravilnosti.
- Kao što su pokazali izbori, koji su, naravno, bili puni raznih kršenja i čudnosti, dobra polovina, ako ne i više, građana Moldavije zapravo je pristalica uspostavljanja dobrih odnosa sa Rusijom - rekao je Peskov.
Prema njegovim rečima, Moskva bi želela da u Kišinjevu preovlada kurs na normalizaciju odnosa sa Rusijom.
- Rusija bi očekivala da antiruski stav u Moldaviji ustupi mesto pragmatičnijem pristupu, ali toga za sada nema - naglasio je predstavnik Kremlja.
Peskov je dodao da Moskva žali zbog pozicije predsednice Maje Sandu u vezi sa prisustvom ruskih vojnika u Pridnjestrovlju.
(RIA)
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)