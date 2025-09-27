MILION LJUDI U MRAKU: Ne radi ništa nastao potpuni kolaps - masovni nestanak struje u Meksiku (VIDEO)

VIŠE od 2,2 miliona korisnika ostalo je bez struje u državama Jukatan, Kampeče i Kintana Ro na jugoistoku Meksika zbog problema sa dalekovodom, saopštila je državna elektroenergetska kompanija CFE.

Foto: Printskrin Iks/@eleconomista

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum objavila je na platformi Iks da tehničari rade na obnavljanju snabdevanja, piše ABC njuz.

📍 Estados | Quintana Roo avanza lentamente en la recuperación eléctrica: apenas 23% restablecido en Cancún y el 50% en Playa del Carmen.

En contraste, Chetumal, Tulum y Cozumel ya operan con normalidad, informó la gobernadora Mara Lezama.



Créditos: Jesús Vázquez. pic.twitter.com/UWKOmavPCj — El Economista (@eleconomista) September 27, 2025

Kasnije je navela da je električna energija vraćena u veći deo Meride, glavnog grada Jukatana, u većem delu Kampečea i u više gradova Kintana Roa, uključujući Četumal, Bakalar i Holboks.

Zbog nestanka struje prestali su da rade i semafori, što je izazvalo saobraćajni haos, a s radom su nastavile samo one kompanije koje su imale generatore, javio je dopisnik agencije France Presse iz Kankuna.

U delovima tog grada na dva su sata prestale da funkcionišu i telekomunikacije, ali se čini da vodovodna mreža i bolnice nisu ugrožene ovim incidentom.

CFE je precizirao da je do prekida došlo neposredno posle 14 časova u petak tokom održavanja dalekovoda.

Kintana Ro je poznat po turističkim destinacijama poput Kankuna i Tuluma. Ranije ove godine, sličan nestanak struje u regionu pripisan je problemima s kvalitetom prirodnog gasa u postrojenju za proizvodnju električne energije.