MILION LJUDI U MRAKU: Ne radi ništa nastao potpuni kolaps - masovni nestanak struje u Meksiku (VIDEO)
VIŠE od 2,2 miliona korisnika ostalo je bez struje u državama Jukatan, Kampeče i Kintana Ro na jugoistoku Meksika zbog problema sa dalekovodom, saopštila je državna elektroenergetska kompanija CFE.
Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum objavila je na platformi Iks da tehničari rade na obnavljanju snabdevanja, piše ABC njuz.
Kasnije je navela da je električna energija vraćena u veći deo Meride, glavnog grada Jukatana, u većem delu Kampečea i u više gradova Kintana Roa, uključujući Četumal, Bakalar i Holboks.
Zbog nestanka struje prestali su da rade i semafori, što je izazvalo saobraćajni haos, a s radom su nastavile samo one kompanije koje su imale generatore, javio je dopisnik agencije France Presse iz Kankuna.
U delovima tog grada na dva su sata prestale da funkcionišu i telekomunikacije, ali se čini da vodovodna mreža i bolnice nisu ugrožene ovim incidentom.
CFE je precizirao da je do prekida došlo neposredno posle 14 časova u petak tokom održavanja dalekovoda.
Kintana Ro je poznat po turističkim destinacijama poput Kankuna i Tuluma. Ranije ove godine, sličan nestanak struje u regionu pripisan je problemima s kvalitetom prirodnog gasa u postrojenju za proizvodnju električne energije.
PUTIN IMA PREDLOG ZA KRAJ RATA, PODRŽAVA GA I AMERIKA! Oglasio se Lukašenko posle sastanka sa ruskim predsednikom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je posle današnjeg sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Moskvi da će Kremlj uskoro izaći sa „vrlo dobrim predlogom“ za okončanje rata u Ukrajini, koji, kako tvrdi, u velikoj meri podržavaju i Sjedinjene Države.
26. 09. 2025. u 20:19
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)