"BRITANSKE SLUŽBE KRVAVE DO LAKATA!" Zaharova o vrbovanju špijuna za MI6: "Bi-Bi-Si najzad skinuo masku"
BRITANSKA obaveštajna služba MI-6 koja je pokrenula program za vrbovanje Rusa na darknetu, i korporacija Bi-Bi-Si, koja promoviše taj program, svesno navode ljude da počine teško krivično delo, napisala je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije na svom Telegram kanalu.
Kako je istakla Zaharova, glavni i gotovo jedini cilj programa je uspostavljanje kontakata sa građanima Rusije preko darkneta i njihovo angažovanje u cilju „saradnje“ sa MI-6.
- Prema saopštenju Londona, program je usmeren na saradnju sa građanima Rusije koji su spremni da pruže informacije ili sarađuju sa Britanijom. Ovu inicijativu je trebalo jednostavnije nazvati: 'Gde ste, izdajnici?' U ruskom zakonodavstvu takve radnje se kvalifikuju kao državna izdaja, koja spada u kategoriju posebno teških krivičnih dela i kažnjava se i do doživotnog zatvora. I u Britaniji to znaju, ali i pored toga navode ljude da vrše zločine - prokomentarisala je Zaharova.
Prema rečima diplomate, to što su ruke britanskih specijalnih službi do lakata u krvi znaju svi, ta teza je propagirana čak i u filmskoj adaptaciji sage o Džejmsu Bondu.
Učešće zvanične britanske medijske strukture u programu za vrbovanje predstavlja „zločin protiv slobode govora i savesti“, konstatovala je ona.
Ono što je u celoj ovoj priči iznenadilo jeste to što je Bi-Bi-Si prestala čak i formalno da se pretvara i konačno „odbacila masku“, dodala je ona.
Zaharova je takođe podsetila da se darknet tradicionalno koristi kao platforma za širenje nezakonitog sadržaja i izvođenje krivičnih radnji, kao što su trgovina drogom, oružjem i eksplozivnim materijama, falsifikovanim dokumentima, prodaja dečje pornografije i slično.
Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova istakla je prethodno da, teritorije, čiji gubitak Vladimir Zelenski negira, nisu potrebne Ukrajincima, nego Britancima i NATO, koji podrivaju mirovni proces od 2022. godine.
Ranije je direktor Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin izjavio da Zapad razmišlja o tome da organizuje revoluciju i u Rusiji, kao i da upravo Britanska obaveštajna služba MI-6, priprema ukrajinske diverzantske grupe za provokacije u nuklearnim elektranama u Rusiji.
Moskva je takođe ranije saopštila da je odavno svesna tajnih operacija MI-6 protiv Rusije, kao i umešanosti agencije u ukrajinski sukob, što je šef ove službe Ričard Mur otvoreno priznao.
(Sputnjik)
