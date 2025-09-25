BRITANSKA obaveštajna služba MI-6 koja je pokrenula program za vrbovanje Rusa na darknetu, i korporacija Bi-Bi-Si, koja promoviše taj program, svesno navode ljude da počine teško krivično delo, napisala je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije na svom Telegram kanalu.

Tanjug

Kako je istakla Zaharova, glavni i gotovo jedini cilj programa je uspostavljanje kontakata sa građanima Rusije preko darkneta i njihovo angažovanje u cilju „saradnje“ sa MI-6.

- Prema saopštenju Londona, program je usmeren na saradnju sa građanima Rusije koji su spremni da pruže informacije ili sarađuju sa Britanijom. Ovu inicijativu je trebalo jednostavnije nazvati: 'Gde ste, izdajnici?' U ruskom zakonodavstvu takve radnje se kvalifikuju kao državna izdaja, koja spada u kategoriju posebno teških krivičnih dela i kažnjava se i do doživotnog zatvora. I u Britaniji to znaju, ali i pored toga navode ljude da vrše zločine - prokomentarisala je Zaharova.

Prema rečima diplomate, to što su ruke britanskih specijalnih službi do lakata u krvi znaju svi, ta teza je propagirana čak i u filmskoj adaptaciji sage o Džejmsu Bondu.

Učešće zvanične britanske medijske strukture u programu za vrbovanje predstavlja „zločin protiv slobode govora i savesti“, konstatovala je ona.

Ono što je u celoj ovoj priči iznenadilo jeste to što je Bi-Bi-Si prestala čak i formalno da se pretvara i konačno „odbacila masku“, dodala je ona.

Zaharova je takođe podsetila da se darknet tradicionalno koristi kao platforma za širenje nezakonitog sadržaja i izvođenje krivičnih radnji, kao što su trgovina drogom, oružjem i eksplozivnim materijama, falsifikovanim dokumentima, prodaja dečje pornografije i slično.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova istakla je prethodno da, teritorije, čiji gubitak Vladimir Zelenski negira, nisu potrebne Ukrajincima, nego Britancima i NATO, koji podrivaju mirovni proces od 2022. godine.

Ranije je direktor Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin izjavio da Zapad razmišlja o tome da organizuje revoluciju i u Rusiji, kao i da upravo Britanska obaveštajna služba MI-6, priprema ukrajinske diverzantske grupe za provokacije u nuklearnim elektranama u Rusiji.

Moskva je takođe ranije saopštila da je odavno svesna tajnih operacija MI-6 protiv Rusije, kao i umešanosti agencije u ukrajinski sukob, što je šef ove službe Ričard Mur otvoreno priznao.

(Sputnjik)

