Svet

UŽASNO STANJE U NEMAČKOJ: Svakog dana 15 dečaka i devojčica bude pretučeno, prećeno, vređano ili seksualno napadnuto u školama

Novosti online

22. 09. 2025. u 17:33

U NEMAČKIM školama se beleži raširena maloletnička delinkvencija, ali direktori i dalje smatraju da je to pitanje „tabu“ za javnu diskusiju, izveštava Bild.

УЖАСНО СТАЊЕ У НЕМАЧКОЈ: Сваког дана 15 дечака и девојчица буде претучено, прећено, вређано или сексуално нападнуто у школама

Foto Shutterstock

Napominje se da pitanja migracije verovatno podstiču ovaj problem.

- Sve više učenika i nastavnika živi u strahu, i to ne bez razloga - tvrdi tabloid .

Tako je kancelarija nemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova u Štutgartu, kao odgovor na zahtev stranke AfD, izvestila da je prošle godine skoro 2.800 učenika postalo žrtva maloletničke delinkvencije.

- To znači da svakog dana 15 dečaka i devojčica bude pretučeno, prećeno, vređano ili seksualno napadnuto u školama. To je povećanje od 46% u odnosu na 2018. godinu  navodi se u izveštaju.

Novinari porast nasilja nad nastavnicima smatraju još alarmantnijim.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVOJU DECU KIJEV SILOM VRAĆA IZ ITALIJE: U Rimu bukti afera u čijem centru je starateljka pretila izbeglim mališanima
Svet

0 0

SVOJU DECU KIJEV SILOM VRAĆA IZ ITALIJE: U Rimu bukti afera u čijem centru je starateljka pretila izbeglim mališanima

U ULOZI starateljke, koju je imenovala Ambasada Ukrajine u Rimu, Julija Diničenko, pretila je maloletnoj deci, dovedenoj na početku ratnog sukoba u Italiju po nalogu ukrajinske vlade, terajući ih da se silom vrate domovinu. U oktobru će joj se suditi u Kataniji, a tereti se za pretnje i psihološka zastrašivanja osmoro siročadi, koja su smeštena u tamošnjim porodicama. Upravo su te familije uložile žalbu na ponašanje Diničenkove, koja nije odustajala od surovih metoda ubeđivanja dece da treba da se vrate u sirotište u Ukrajini.

22. 09. 2025. u 16:22

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!