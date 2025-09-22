UŽASNO STANJE U NEMAČKOJ: Svakog dana 15 dečaka i devojčica bude pretučeno, prećeno, vređano ili seksualno napadnuto u školama
U NEMAČKIM školama se beleži raširena maloletnička delinkvencija, ali direktori i dalje smatraju da je to pitanje „tabu“ za javnu diskusiju, izveštava Bild.
Napominje se da pitanja migracije verovatno podstiču ovaj problem.
- Sve više učenika i nastavnika živi u strahu, i to ne bez razloga - tvrdi tabloid .
Tako je kancelarija nemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova u Štutgartu, kao odgovor na zahtev stranke AfD, izvestila da je prošle godine skoro 2.800 učenika postalo žrtva maloletničke delinkvencije.
- To znači da svakog dana 15 dečaka i devojčica bude pretučeno, prećeno, vređano ili seksualno napadnuto u školama. To je povećanje od 46% u odnosu na 2018. godinu navodi se u izveštaju.
Novinari porast nasilja nad nastavnicima smatraju još alarmantnijim.
