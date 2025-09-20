ROK SE BLIŽI, ISHOD NEIZVESTAN: Demokrate tražile hitan sastanak sa Trampom

LIDER demokrata u američkom Senatu Čak Šumer i njegov demokratski kolega u Predstavničkom domu Kongresa Hakim Džefriz su tražili sastanak sa predsednikom Donaldom Trampom.

Sastanak je tražen kako bi se izbegla finansijska blokada vlade kada 30. septembra istekne finansiranje aktivnosti federalne administracije.

U pismu upućenom Trampu, Šumer i Džefriz su naveli da su republikanski lideri u Kongresu u više navrata i javno odbili da se angažuju u dvostranačkim pregovorima oko finansiranja vlade, a po nalogu predsednika, preneo je Rojters.

U središtu sporenja oko finansiranja je program zdravstvene zaštite, pri čemu demokrate za tu oblast traže više novca za subvencije i vraćanje finansija koje su smanjene za program Medicaid namenjen Amerikancima sa manjim primanjima.

- Demokrate su jasne i dosledne u ovom pogledu. Mi smo spremni da radimo na postizanju sporazuma o potrošnji koji bi poboljšao živote američkih porodica i postarao se za republikansku krizu zdravstvenog sistema - napisali su zvaničnici u pismu.

Članovi Senata su u petak odbacili predlog zakona o kratkoročnom finansiranju, i zatim otišli na odmor od nedelju dana, što je povećalo izglede za finansijsku blokadu vlade.

Kongres se i proteklih godina borio sa teškoćama prilikom usvajanja mera o finansiranju vlade zbog rastućih međustranačkih tenzija, uz pretnju da zaposleni u administraciji ostanu bez plata, podsetio je Rojters.

Dvojica demokratskih lidera su upozorila da će, pošto se 30. septembar i rok za dogovor približavaju, republikanci snositi odgovornost za još jednu bolnu blokadu finansija zbog toga što republikansko vođstvo Kongresa odbija da čak i razgovara sa demokratama.

Oni su poručili Trampu da je njegova obaveza da ih primi i da se postigne dogovor zahvaljujući kojem će vlada nastaviti da radi.

