ROK SE BLIŽI, ISHOD NEIZVESTAN: Demokrate tražile hitan sastanak sa Trampom
LIDER demokrata u američkom Senatu Čak Šumer i njegov demokratski kolega u Predstavničkom domu Kongresa Hakim Džefriz su tražili sastanak sa predsednikom Donaldom Trampom.
LIDER demokrata u američkom Senatu Čak Šumer i njegov demokratski kolega u Predstavničkom domu Kongresa Hakim Džefriz su tražili sastanak sa predsednikom Donaldom Trampom.
Sastanak je tražen kako bi se izbegla finansijska blokada vlade kada 30. septembra istekne finansiranje aktivnosti federalne administracije.
U pismu upućenom Trampu, Šumer i Džefriz su naveli da su republikanski lideri u Kongresu u više navrata i javno odbili da se angažuju u dvostranačkim pregovorima oko finansiranja vlade, a po nalogu predsednika, preneo je Rojters.
U središtu sporenja oko finansiranja je program zdravstvene zaštite, pri čemu demokrate za tu oblast traže više novca za subvencije i vraćanje finansija koje su smanjene za program Medicaid namenjen Amerikancima sa manjim primanjima.
- Demokrate su jasne i dosledne u ovom pogledu. Mi smo spremni da radimo na postizanju sporazuma o potrošnji koji bi poboljšao živote američkih porodica i postarao se za republikansku krizu zdravstvenog sistema - napisali su zvaničnici u pismu.
Članovi Senata su u petak odbacili predlog zakona o kratkoročnom finansiranju, i zatim otišli na odmor od nedelju dana, što je povećalo izglede za finansijsku blokadu vlade.
Kongres se i proteklih godina borio sa teškoćama prilikom usvajanja mera o finansiranju vlade zbog rastućih međustranačkih tenzija, uz pretnju da zaposleni u administraciji ostanu bez plata, podsetio je Rojters.
Dvojica demokratskih lidera su upozorila da će, pošto se 30. septembar i rok za dogovor približavaju, republikanci snositi odgovornost za još jednu bolnu blokadu finansija zbog toga što republikansko vođstvo Kongresa odbija da čak i razgovara sa demokratama.
Oni su poručili Trampu da je njegova obaveza da ih primi i da se postigne dogovor zahvaljujući kojem će vlada nastaviti da radi.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP POTPISAO: Americi stižu nove promene
20. 09. 2025. u 11:55
TRAMP NAJAVIO UDARNU VEST: Sprema se preuzimanje vojne baze iz zemlje iz koje su se povukli
20. 09. 2025. u 08:27
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
RUDAN UZBURKALA HRVATSKU SLIKAMA IZ WC-a: "Živimo li u istoj zemlji?" Objavom izazvala lavinu komentara
SPISATELjICA Vedrana Rudan (75) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Ovoga puta, pažnju javnosti nije izazvao njen tekst, već fotografije koje je podelila.
20. 09. 2025. u 17:42
Komentari (0)