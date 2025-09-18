STOTINE HILJADA LJUDI NA ULICAMA FRANCUSKE: Sukobi s policijom - stotinu uhapšenih

STOTINE hiljada ljudi izašlo je na ulice da protestuje protiv teške socijalne situacije koja se podgreva nestabilnim političkim stanjem.

Foto: Printskrin

Uzvikuju su parole protiv vlasti, traži smena predsednika, čuju pogrdne poruke na račun policije. Ima sukoba sa snagama reda, povređenih i uhapšenih.

Već do podneva privedeno je stotinak učesnika, od kojih je trećina zadržana u pritvoru. Sindikalci ističu da su manifetacije jasna opomena vladi.

Protesti su počeli rano ujutro u provinciji. U Lionu je bilo troje povređenih, uz poruke protiv policije koja upotrebljava silu. Među mirne učesnike protesta uvukle su se po običaju grupe obučene u crno, čiji je jedini cilj bio da izazovu nerede i lom. Neki od njih, čak, dolaze iz drugih zemalja, poput Belgije i Italije.

I u Nantu je bilo sukoba s policijom, bačene su dimne bombe, rabijene blokade. Do nereda je došlo i u Renu. Najradikalni policiju gađaju kamenicama, flašama, ali na njih ispaljuju i vatromet. Glavne trgove francuskih gradova preplavio je dim od suzavca, ljudi se kreću s maramama na licima, neki imaju kacige na glavama. Kad na jednom mestu policija razbije manifestante, oni se ubrzo pojave na drugom.

Uz manje tenzije i dvadesetak uhapšenih, i blokadu jednog tunela, demonstriralo se i na ulicama Marselja. Maskirani protestanti u ovom gradu okupljali su se oko Železničke stanice "Sen Šarl". U mnogim gradovima mirno su u povorkama predvođeni predstavnicima sindikata protestovali železničari, nastavnici, apotekari, službenici, đaci, penzioneri, dok su manje grupe pravile nered.

Ona je prebrojala 400.000 ljudi samo tokom prepodneva, dok su vlasti izbrojale upola manje. U Parizu su tek popodne krenula okupljanja, između trgova Bastilje, Republike i Nacije, uz nadgledanje policijskim dronovima. Očekuje se blizu milion ljudi širom zemlje do kraja dana.

Širom zemlje tokom dana organizovano je preko 500 akcija. Blokirani su liceji, obdaništa, gradski saobraćaj. Rad je obustavilo 45 odsto zaposlenih u školama. Na ulicama ima i palestinskih zastava. Red čuvalo 80.000 policajaca.

Pedesetak nezadovoljnih upalo je u dvorište ministrastva ekonomije i finansija na "Bersiju" u Parizu gde su priredili "hepening" bez ulaska u prostorije. Odjek manifestacija je stigao čak i do Martinika, gde su demonstranti pokušali da blokiraju snabdevanje vodom.