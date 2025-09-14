Svetska zdravstvena organizacija započela vakcinaciju zdravstvenih radnika i kontakata osoba zaraženih ebolom u Kongu

SVETSKA zdravstvena organizacija (SZO) danas je saopštila da je počela vakcinaciju zdravstvenih radnika u prvim redovima i kontakata osoba zaraženih virusom ebole u provinciji Kasa u Demokratskoj Republici Kongo, gde je proglašena epidemija.

SZO je saopštila da je početnih 400 doza vakcine Ervebo protiv ebole iz državnih zaliha od 2.000 doza isporučeno u Bulape, koje je epicentar epidemije, prenosi Rojters.

Međunarodna koordinaciona grupa za snabdevanje vakcinama odobrila je slanje dodatnih oko 45.000 doza vakcine protiv ebole u DR Kongo, saopštila je organizacija.

Epidemija, prva u zemlji nakon tri godine, proglašena je početkom septembra.

Gusta tropska šuma Konga predstavlja prirodno skladište virusa ebole, koji izaziva groznicu, bolove u telu i dijareju, a može da ostane u telu preživelih i pojavi se ponovo i nakon nekoliko godina.

Najnoviji podaci Ministarstva zdravlja u Kinšasi pokazuju da postoje 32 sumnjiva slučaja, 20 potvrđenih i 16 smrtnih ishoda.

