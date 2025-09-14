Svetska zdravstvena organizacija započela vakcinaciju zdravstvenih radnika i kontakata osoba zaraženih ebolom u Kongu
SVETSKA zdravstvena organizacija (SZO) danas je saopštila da je počela vakcinaciju zdravstvenih radnika u prvim redovima i kontakata osoba zaraženih virusom ebole u provinciji Kasa u Demokratskoj Republici Kongo, gde je proglašena epidemija.
SZO je saopštila da je početnih 400 doza vakcine Ervebo protiv ebole iz državnih zaliha od 2.000 doza isporučeno u Bulape, koje je epicentar epidemije, prenosi Rojters.
Međunarodna koordinaciona grupa za snabdevanje vakcinama odobrila je slanje dodatnih oko 45.000 doza vakcine protiv ebole u DR Kongo, saopštila je organizacija.
Epidemija, prva u zemlji nakon tri godine, proglašena je početkom septembra.
Gusta tropska šuma Konga predstavlja prirodno skladište virusa ebole, koji izaziva groznicu, bolove u telu i dijareju, a može da ostane u telu preživelih i pojavi se ponovo i nakon nekoliko godina.
Najnoviji podaci Ministarstva zdravlja u Kinšasi pokazuju da postoje 32 sumnjiva slučaja, 20 potvrđenih i 16 smrtnih ishoda.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
BATINE PREDSTAVLjAJU OGROMAN RIZIK PO ZDRAVLjE DECE: SZO objavio novi izveštaj
24. 08. 2025. u 17:31
UPRKOS ZDRAVSTVENIM I POLITIČKIM RIZICIMA: Tramp ipak podržao Kenedija u vezi sa vakcinama
06. 09. 2025. u 15:17
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)