TRAMP POKREĆE ISTRAGU PROTIV SOROŠA? Milijarder finansira proteste - Demonstranti od njega dobijaju platu za svoju "profesiju"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je nagovestio da bi njegova administracija mogla da pokrene istragu o reketiranju protiv Džordža Soroša ili njegove porodice, optužujući ga za finansiranje protesta, preneo je Blumberg.
Tramp je rekao da demonstranti dobijaju platu za svoju profesiju od Soroša i drugih ljudi i da misli da je to slučaj koji potpada pod Zakon o organizacijama pod uticajem reketara i korumpiranim organizacijama.
- Mi ćemo ispitati Soroša, jer mislim da je to slučaj protiv njega i drugih ljudi. Ovo je više od protesta. Ovo je pravo uzbunjivanje - izjavio je Tramp.
Zakon o organizacijama pod uticajem reketara i korumpiranim organizacijama, poznat i kao "RICO Act", obično se koristi za gonjenje organizovanog kriminala.
Portparol Fondacije za otvoreno društvo rekao je da ta organizacija "ne podržava niti finansira nasilne proteste" i da su tvrdnje o suprotnom lažne, a pretnje osnivaču i predsedniku skandalozne.
Tramp je ranije rekao da Soroša "i njegovog divnog sina radikalne levice treba istražiti", iako nije bilo sasvim jasno na kog sina misli, navodi Blumberg. Aleks Soroš, jedan od sinova milijardera, predsedava upravnim odborom Fondacije za otvoreno društvo, koje je osnovao Džordž Soroš.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚
Preporučujemo
"PUTIN I ZELENSKI NISU SPREMNI" Tramp objavio - Uskoro će se nešto dogoditi u Ukrajini
04. 09. 2025. u 11:18
ZAUSTAVLjANjE HAOSA: Tramp spreman da angažuje vojsku
12. 09. 2025. u 16:20
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (1)