TRAMP POKREĆE ISTRAGU PROTIV SOROŠA? Milijarder finansira proteste - Demonstranti od njega dobijaju platu za svoju "profesiju"

13. 09. 2025. u 12:14

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je nagovestio da bi njegova administracija mogla da pokrene istragu o reketiranju protiv Džordža Soroša ili njegove porodice, optužujući ga za finansiranje protesta, preneo je Blumberg.

Tramp je rekao da demonstranti dobijaju platu za svoju profesiju od Soroša i drugih ljudi i da misli da je to slučaj koji potpada pod Zakon o organizacijama pod uticajem reketara i korumpiranim organizacijama.

- Mi ćemo ispitati Soroša, jer mislim da je to slučaj protiv njega i drugih ljudi. Ovo je više od protesta. Ovo je pravo uzbunjivanje - izjavio je Tramp.

Zakon o organizacijama pod uticajem reketara i korumpiranim organizacijama, poznat i kao "RICO Act", obično se koristi za gonjenje organizovanog kriminala.

Portparol Fondacije za otvoreno društvo rekao je da ta organizacija "ne podržava niti finansira nasilne proteste" i da su tvrdnje o suprotnom lažne, a pretnje osnivaču i predsedniku skandalozne.

Tramp je ranije rekao da Soroša "i njegovog divnog sina radikalne levice treba istražiti", iako nije bilo sasvim jasno na kog sina misli, navodi Blumberg. Aleks Soroš, jedan od sinova milijardera, predsedava upravnim odborom Fondacije za otvoreno društvo, koje je osnovao Džordž Soroš.

(Tanjug)

