BAJDEN POZIVA NA OKONČANJE POLITIČKOG NASILJA: DŽil i ja se molimo za porodicu i voljene Čarlija Kirka

10. 09. 2025. u 23:26

BIVŠI predsednik SAD Džozef Bajden pozvao je na okončanje političkog nasilja nakon smrtonosnog pucnjave na političkog aktivistu Čarlija Kirka u Juti.

БАЈДЕН ПОЗИВА НА ОКОНЧАЊЕ ПОЛИТИЧКОГ НАСИЉА: Џил и ја се молимо за породицу и вољене Чарлија Кирка

Foto: EPA

- U našoj zemlji nema mesta za ovakvu vrstu nasilja. Mora se odmah završiti! Džil i ja se molimo za porodicu i voljene Čarlija Kirka - rekao je Bajden u objavi na X.

Podsećamo, na skupu u saveznoj američkoj državi Juta upucan je politički aktivista i blizak saradnik predsednika Donalda Trampa, tridesetjednogodišnji Čarli Kirk. Čarli Kirk je preminuo, objavio je Tramp. Portparol univerziteta rekao je da je osoba koja je privedena nakon pucnjave u međuvremenu puštena na slobodu, javlja Si-Bi-Es Njuz.

