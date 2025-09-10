BAJDEN POZIVA NA OKONČANJE POLITIČKOG NASILJA: DŽil i ja se molimo za porodicu i voljene Čarlija Kirka

BIVŠI predsednik SAD Džozef Bajden pozvao je na okončanje političkog nasilja nakon smrtonosnog pucnjave na političkog aktivistu Čarlija Kirka u Juti.

Foto: EPA

- U našoj zemlji nema mesta za ovakvu vrstu nasilja. Mora se odmah završiti! Džil i ja se molimo za porodicu i voljene Čarlija Kirka - rekao je Bajden u objavi na X.

There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025

Podsećamo, na skupu u saveznoj američkoj državi Juta upucan je politički aktivista i blizak saradnik predsednika Donalda Trampa, tridesetjednogodišnji Čarli Kirk. Čarli Kirk je preminuo, objavio je Tramp. Portparol univerziteta rekao je da je osoba koja je privedena nakon pucnjave u međuvremenu puštena na slobodu, javlja Si-Bi-Es Njuz.