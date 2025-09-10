JOŠ JEDAN BRITANAC U EPSTAJNOVOJ KLIKI : Objavljena poruka diplomate koji službuje u SAD osuđenom seksualnom pretupniku i pedofilu

POSLE princa Endrjua, sada još jedan Britanac sa javne scene opravdava blizak odnos sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. U pitanju je Piter Mendelson, britanski ambasador u SAD, i njegovo pismo Epstajnu koje je upravo obelodanjeno u Nadzornom odboru Predstavničkog doma SAD, u okviru provokativnog rukopisa na deset stranica. Objavljivanje je, istovremeno, pritisak na šefa Bele kuće Donalda Trampa da objavi ceo dosije Epstajn i kompletira listu njegovih klijenata.

Foto: United Nations Photo/Rick Bajornas via AP, File/New York State Sex Offender Registry via AP

Reč je o doprinosu knjizi Gislen Maksvel, višegodišnjoj Epstajnovoj saradnici, osuđenoj 2021. za savereništvo u podvođenju maloletnica moćnicima. Ona sada služi 20 godina robije, a knjigu je sastavila povodom Epstajnovog 50. rođendana, 2003. godine. Sadašnji ambasador u SAD, Mendelson u tom svom rukopisu prikazuje Epstajna kao "inteligentnog, oštroumnog i misterioznog čoveka koji se davno padobranom spustio u njegov život".

- Provodili biste sate samo čekajući da se pojavi...I čestočim biste se navikli da ga imate u blizini, odjednom biste ponovo bili sami...Ostavio bi vas sa nekim "zanimljivim prijateljima za zabavu". Ali, gde god da je u svetu, on ostaje moj najbolji prijatelj! Srećan rođendan, Džefri. Volimo te! - poručio je, pun divljenja, tada Mendelson Epstajnu.

Danas, po objavljivanju tog pravog "ljubavnog pisma" koji je svojevremeno napisao Epstajnu, Mendelson se, međutim, "posipa pepelom". Izrazio je žaljenje i zbog poznanstva sa Epstajnom, ali i zbog toga što je, kako kaže, "taj odnos održavao mnogo duže nego što je trebalo".

Nije, međutim, ovo prvi put da Mendelson, bivši ministar laburističkog kabineta i jedan od arhitekata britanskog projekta "Novi laburisti" bude prozvan zbog povezanosti sa Epstajnom. Dešavalo se to tokom godina, ali njegov portparol sada tvrdi da "je ambasador odavno jasno stavio do znanja da veoma žali što se ikada upoznao sa njim". Ranije je Mendelson za Fajnenšel tajms izjavio da "bi želeo da do poznanstva nikada nije došlo", a Epstajna je opisao kao "veoma plodnog internet poslenika".

I britanski premijer Kir Starmer pružio je Mendelsonu podršku, a portparol premijera mu je ranije ove nedelje dao značajan "kredit", ocenivši da je "igrao ključnu ulogu u jačanju trgovine sa Vašingtonom". Za britanski list San, Mendelson, koji se na fotografijama, koje inače, prate njegovo pismo i prikazuju ga kako se "opušta" sa devojkama i Epstajnom, rekao da "duboko saoseća sa ženama koje su patile zbog Epstajnovih ilegalnih kriminalnih aktivnosti".

- Osećam ogromno žaljenje ne samo što sam ga uopšte upoznao, već što sam nastavio vezu i zdravo za gotovo prihvatio laži kojima je hranio mene i mnoge druge - rekao je on i dodao da je Epstajn, koji je umro u zatvoru na Menhetnu, 2019. godine, zapravo "harizmatični kriminalni lažov". - Gledajući unazad, mnogo godina kasnije, kad smo raspolagali novim informacijama, shvatili smo da smo pogrešili što smo mu verovali. Zaista mi je veoma žao, osećao sam to kao teret oko vrata još od njegove smrti.

Princ tame

Mendelson je već bio primoran da napusti pozicije zbog skandala. Godine 1985, imenovan je za odgovornog za odnose sa javnošću Laburističke partije. Ubrzo je postao jedan od prvih ljudi u Britaniji na koga je primenjen termin "spin doktor", jer je bio vešt da "zavrti" priču tako da javnost okrene na vodenicu interesa onog koga zastupa, u ovom slučaju Laburističke partije. Zbog toga je još tada dobio nadimak "Prind tame".