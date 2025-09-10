POLICIJA KORISTILA SUZAVAC ISPRED VRTIĆA U PARIZU: Deca i roditelji beže - Haos u Francuskoj ne prestaje (VIDEO)

NA DRUŠTVENIM mrežama osvanuo je snimak, koji prikazuje trenutak kada policija koristi suzavac ispred jednog vrtića u Parizu u Francuskoj.

Foto: Printscreen

C'est sûr que c'est plus dur à faire dans les banlieues... — Cyril_91940 (@Cyril_LBESP2) September 10, 2025

- Naravno, to je teže izvodljivo u predgrađima - prokomentarisao je jedan korisnik.

Podsetimo, francuski list "Liberasion" objavio je danas da je francuska policija upotrebila suzavac ispred predškolske ustanove "Mariz Hils" kako bi rasterala demonstrante.

Kako tvrdi list, to se dogodilo u 7.30 sati, baš u trenutku kada su deca dolazila u zgradu, u kojoj se nalazi predškolska ustanova i osnovna škola.

I portal E&R navodi da je francuska policija danas upotrebila suzavac ispred predškolske ustanove u Parizu, a objavio je i video-snimak sa društvenih mreža na kojem se vidi kako se roditelji sa decom žurno udaljavaju od ustanove, dok se u ulici u pozadini vidi dim.

Kako na snimku piše, reč je o predškolskoj ustanovi "Mariz Hils" koja se nalazi u 20. pariskom arondismanu.

Skoro 200 osoba je uhapšeno na današnjim protestima u Francuskoj, a izvršeno je pedesetak akcija deblokada na glavnim saobraćajnicama, trajmvajskim i autobuskim depoima i kružnim tokovima, rekao je danas odlazeći francuski ministar unutrašnjih poslova Bruno Retajo.

Prema podacima pariske policije, 132 osobe su uhapšene u pariskom regionu, prenosi BFM TV. Proteste je organizovala grupa ''Blokirajmo sve''

