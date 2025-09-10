OD MONARHIJE DO REPUBLIKE: Nepal i večiti krug političke krize

PREMIJER Nepala K.P. Šarma Oli podneo je ostavku u utorak, 9. septembra, usled nasilnih protesta širom zemlje, što je državu gurnulo u novu političku neizvesnost.

AP Photo/Prakash Timalsina

Nepal, smešten između dve velike sile, Kine i Indije, imao je čak 14 vlada od 2008. godine, i nijedna od njih nije izdržala pun mandat od pet godina.

Do 1951. godine, Nepalom su vladali monarsi iz različitih dinastija, uključujući Rane, koji su uspostavili sistem nasleđivanja funkcije premijera.

Vlast je srušena 1951. godine kada je uspon prodemokratskih pokreta doveo do uvođenja parlamentarne demokratije.

Kralj Mahendra je 1961. godine zabranio političke partije i uveo centralistički sistem vlasti poznat kao "Pančajat“, koji je jačao njegovu ličnu moć.

Moaisti levičarske orijentacije započeli su oružanu pobunu sa ciljem zamene kraljevskog parlamentarnog sistema narodnom republikom. Decenijski građanski rat odneo je više od 17.000 života.

Usled novih protesta koji su se dogodili 2006. godine, monarhija je ukinuta 2008. godine, a Nepal je postao federalna demokratska republika.

Poslednji kralj, Gjanendra, danas živi kao običan građanin u Katmanduu.

2015. usvojen je novi ustav, kada je K.P. Šarma Oli postao prvi premijer sa mandatom koji je trajao samo godinu dana.

Nakon toga je ponovo izabran 2018, 2021. i 2024. godine.

(Asia One)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja