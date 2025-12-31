ČOVEK PRONAĐEN MRTAV U ŠUMI: Uviđaj u toku

U SELU Dupeljevo, na 40 kilometara od Vranja u planinskom kraju Poljanica juče kasno popodne policiji je prijavljeno od strane porodice da je pronađen mrtav muškarac.

foto agrorazvoj

U policiji nam je rečeno da je uviđaj po prijavi sina preminulog čoveka trenutno u toku kao i da je osoba identifikovana, te da je reč o muškarcu rođenom 1958. godine.

Leš je pronašao sin koji je pokušao da dobije oca, ali nije mu se javljao i prema nezvaničnim informacijama kada je stigao video je mrtvog oca koji je najverovatnije pao ispod traktora.

Po završetku uviđaja biće poznato više detalja, o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

