ČOVEK PRONAĐEN MRTAV U ŠUMI: Uviđaj u toku
U SELU Dupeljevo, na 40 kilometara od Vranja u planinskom kraju Poljanica juče kasno popodne policiji je prijavljeno od strane porodice da je pronađen mrtav muškarac.
U policiji nam je rečeno da je uviđaj po prijavi sina preminulog čoveka trenutno u toku kao i da je osoba identifikovana, te da je reč o muškarcu rođenom 1958. godine.
Leš je pronašao sin koji je pokušao da dobije oca, ali nije mu se javljao i prema nezvaničnim informacijama kada je stigao video je mrtvog oca koji je najverovatnije pao ispod traktora.
Po završetku uviđaja biće poznato više detalja, o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.
