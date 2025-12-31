ISPLIVALI NOVI DETALJI: Pronađeno telo muškarca kod škole u Novom Sadu - Evo na šta se sumnja

BEŽIVOTNO telo za sada nepoznatog muškarca, pronađeno je u noći između utorka i srede na školskom terenu u Novom Sadu.

Telo je kako saznajemo, pronađeno oko jedan sat pole ponoći, a nepoznati muškarac je u ruci imao pištolj. Sumnja se da je reč o samoubistvu, policija je obavila uviđaj, a telo je prneto u Insitut za sudsku medicinu da se utvrdi dentitet i tačan uzrok smrti. Prema nezvaničnim informacijama, nema znakova koji bi ukazivali na učešće drugih osoba, ali se sprovodi istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Na licu mesta intervenisala je i lekarska ekipa Zaavoda za urgetnu medicinu po pozivu policije, u Gagarinovoj ulici.

Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu, na licu mesta zatečen je nepoznati muškarac bez znakova života. Lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, i mogla je samo da konstatuje smrt muške osobe.

