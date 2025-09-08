(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Mladić na električnom trotinetu naleteo na tramvaj i poginuo
SNIMAK smrtonosne nesreće u kojoj su učestvovali električni trotinet i tramvaj u Sankt Peterburgu širi se društvenim mrežama.
Nesreća se dogodila 7. septembra.
Kako je javio izvor REN TV-a, devetnaestogodišnji momak na električnom trotinetu nije primetio crveno svetlo i uleteo je na šine. Nije se osvrnuo. U tom trenutku, tramvaj se kretao prugama — sudar je bio fatalan.
Uznemirujući video možete pogledati klikom ovde.
Preporučujemo
(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Tinejdžeri izboli čoveka nožem
08. 09. 2025. u 00:31
DIVLjANjE: Nasilnici udarali saobraćajnog policajca (VIDEO)
01. 09. 2025. u 22:27
POŽAR U TROSOBNOM STANU: Jedna osoba poginula, druga povređena
26. 08. 2025. u 20:01
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)