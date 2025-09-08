Svet

(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Mladić na električnom trotinetu naleteo na tramvaj i poginuo

Novosti online

08. 09. 2025. u 20:31

SNIMAK smrtonosne nesreće u kojoj su učestvovali električni trotinet i tramvaj u Sankt Peterburgu širi se društvenim mrežama.

Foto: Printskrin

Nesreća se dogodila 7. septembra.

Kako je javio izvor REN TV-a, devetnaestogodišnji momak na električnom trotinetu nije primetio crveno svetlo i uleteo je na šine. Nije se osvrnuo. U tom trenutku, tramvaj se kretao prugama — sudar je bio fatalan.

Uznemirujući video možete pogledati klikom ovde.

