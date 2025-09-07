AZIJA I BLISKI ISTOK OSTALI BEZ INTERNETA: Hitno se oglasio Majkrosoft

GIGANT Majkrosoft izdao je saopštenja da bi pojedini korisnici "Azure Cloud" usluga mogli da se suoče sa problemima nakon što je došlo do naglih prekida podvodnih optičkih kablova u Crvenom moru.

Foto: Tanjug/AP

Kompanija je saopštila da do prekida dolazi kada internet saobraćaj sa Bliskog istoka potiče ili se završava u Aziji ili Evropi.

Nekoliko podvodnih kablova je takođe oštećeno 6. septembra 2025. godine, što je poremetilo globalne internet i komunikacione tokove.

Povezivanje je i dalje dostupno, međutim zbog preusmerivanja saobraćaja došlo je do zagušenja na glavnim međunarodnim rutama.

- Popravka prekida podvodnih optičkih kablova može potrajati - rekao je Majkrosoft, napominjući da će "kontinuirano pratiti, rebalansirati i optimizovati rutiranje kako bi se u međuvremenu smanjio uticaj na korisnike" i pružati dnevna ažuriranja ili brže ako se uslovi promene.

Crveno more je kritični internet koridor koji povezuje Evropu, Aziju i Bliski istok.

Ranije ove godine, oštećenje četiri kabla u blizini Jemena prekinulo je oko 25 procenata globalnog internet saobraćaja, što je uticalo na glavne provajdere i platforme širom sveta.

Prema studiji Ministarstva za unutrašnju bezbednost SAD iz 2017. godine, oko 97 procenata svih međukontinentalnih elektronskih komunikacija putuje kroz podmorske optičke kablove.

Kako je došlo do prekida?

Prema pisanju pojedinih medija, postoji sumnja da su podvodni kablovi bili meta kampanje Huta u Crvenom moru. Ipak, Huti su odbacili optužbe i negirali bilo kakvu odgovornost.

Organizacija NetBlocks, koja prati pristup internetu širom sveta, saopštila je da je „niz prekida podvodnih kablova u Crvenom moru degradirao internet konekciju u više zemalja“, uključujući Indiju i Pakistan.

NetBlocks je naveo i da su "kvarovi koji su uticali na sisteme SMW4 i IMEWE locirani u blizini Džede, u Saudijskoj Arabiji“.

Kablom Jugoistočna Azija – Bliski istok – Zapadna Evropa 4 (SMW4) upravlja Tata Communications, deo indijskog konglomerata, dok sistemom IMEWE upravlja drugi konzorcijum pod nadzorom kompanije Alcatel-Lucent.

Obe kompanije još uvek nisu odgovorile na upite medija.

Saudijska Arabija nije odmah potvrdila prekide, niti su zvaničnici tamošnjih vlasti dali izjavu.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde se nalaze Dubai i Abu Dabi, korisnici interneta na državnim mrežama Du i Etisalat žalili su se na primetno sporije internet konekcije.