SRUŠIO SE PLAFON U SUPERMARKETU U NEMAČKOJ: U prodavnici se nalazilo 26 ljudi, ima povređenih (FOTO)

U URUŠAVANjU krova supermarketa u Lauringenu, u nemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg povređene su četiri osobe, od kojih su dve u teškom stanju, saopštila je lokalna policija.

FOTO: Tanjug/AP

U trenutku urušavanja, u prodavnici se nalazilo 26 ljudi - kupaca i osoblja, a tačan uzrok urušavanja još nije poznat, javlja Štern.

Laden wurde erst kürzlich renoviert: Vier Verletzte nach Einsturz von Supermarktdach in Baden-Württemberg https://t.co/pWF9vDPfGP via @Tagesspiegel 😳 wie läuft's heute allgemein bei Bauarbeiten❓, so schnell u.billig wie möglich,denn der Verkauf muss weitergehen . — Sonny Becker (@SonnyBecker8) September 7, 2025

Prema rečima portparola policije, spasioci su pozvani u supermarket u Lauringenu, blizu grada Valdshut-Tingen na švajcarskoj granici, juče oko 17.40 časova.



(Tanjug)