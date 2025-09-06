NATO SE ORGANIZUJE U UKRAJINI: Formiraju štab u Kijevu
U KIJEVU se formira štab Multinacionalnih snaga u Ukrajini kojim će rukovoditi britanski oficir, objavio je britanski sajt "Difens džornal".
Ova struktura se formira u sklopu napora NATO-a da se pripremi za mogući prekid vatre.
Za rukovođenje će biti zadužena i Francuska. Kako se tvrdi u članku, ova organizacija bi mogla da bude zadužena za stabilizaciju situacije u Ukrajini.
Radni jezik štaba biće engleski, a u njegovim aktivnostima učestvovaće više od 30 zemalja.
Francuski predsednik Emanuel Makron je nedavno izjavio da su učesnici "koalicije voljnih" izrazili spremnost da pošalju trupe u Ukrajinu.
Istovremeno su Poljska, Italija u Rumunija istakle da neće slati svoje vojnike na ukrajinsko tlo.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je poručio da će Rusija smatrati legitimnim ciljem za uništenje bilo koje strane trupe koje se pojave na teritoriji Ukrajine.
- Što se tiče mogućih vojnih kontingenata u Ukrajini, upravo je to jedan od prvobitnih razloga sukoba – uvlačenje Ukrajine u NATO. Stoga, ako se tamo pojave neke strane trupe, pogotovo sada dok traju borbena dejstva, polazimo od toga da će to biti legitimni ciljevi za uništenje - upozorio je Putin.
(RT)
Preporučujemo
"VOLEO BIH DA DOĐE PUTIN" Sledeći samit G20 održaće se na Trampovom imanju u Majamiju
06. 09. 2025. u 17:06
UPRKOS ZDRAVSTVENIM I POLITIČKIM RIZICIMA: Tramp ipak podržao Kenedija u vezi sa vakcinama
06. 09. 2025. u 15:17
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLUMICA I RANIJE IMALA PROBLEMA SA ZAKONOM? Burne reakcije Rusije na hapšenje Bikovićeve bivše, zahteva se STROGA kazna
LEPOTICA iz Sankt Peterburga, koja se proslavila dramom "Led", za oko nam je zapela zahvaljujući romansi sa partnerom iz pomenutog filma, popularnim srpskim glumcem koji je i u Rusiji izgradio zavidnu karijeru.
06. 09. 2025. u 11:32
Komentari (0)