NATO SE ORGANIZUJE U UKRAJINI: Formiraju štab u Kijevu

U KIJEVU se formira štab Multinacionalnih snaga u Ukrajini kojim će rukovoditi britanski oficir, objavio je britanski sajt "Difens džornal".

Foto: Profimedia

Ova struktura se formira u sklopu napora NATO-a da se pripremi za mogući prekid vatre.

Za rukovođenje će biti zadužena i Francuska. Kako se tvrdi u članku, ova organizacija bi mogla da bude zadužena za stabilizaciju situacije u Ukrajini.

Radni jezik štaba biće engleski, a u njegovim aktivnostima učestvovaće više od 30 zemalja.

Francuski predsednik Emanuel Makron je nedavno izjavio da su učesnici "koalicije voljnih" izrazili spremnost da pošalju trupe u Ukrajinu.

Istovremeno su Poljska, Italija u Rumunija istakle da neće slati svoje vojnike na ukrajinsko tlo.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je poručio da će Rusija smatrati legitimnim ciljem za uništenje bilo koje strane trupe koje se pojave na teritoriji Ukrajine.

- Što se tiče mogućih vojnih kontingenata u Ukrajini, upravo je to jedan od prvobitnih razloga sukoba – uvlačenje Ukrajine u NATO. Stoga, ako se tamo pojave neke strane trupe, pogotovo sada dok traju borbena dejstva, polazimo od toga da će to biti legitimni ciljevi za uništenje - upozorio je Putin.

(RT)