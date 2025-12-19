BACIO DIMNE BOMBE, PA NOŽEM IZBO PUTNIKE U METROU: Ima mrtvih i ranjenih, maskirani napadač nakon svirepog čina skočio sa zgrade (VIDEO)

NAJMANjE tri osobe su ubijene, a pet drugih je povređeno u napadu nožem u metrou u Tajpeju u petak, rekao je portparol vatrogasne službe za AFP, dodajući da je i napadač mrtav.

Foto: Printskrin X/KashmirEng

Motiv napada još nije poznat, rekao je novinarima premijer Čo Jung-taj, dodajući da je reč o „namernim“ delima.

Napadač je nosio masku i bacio „pet ili šest Molotovljevih koktela ili dimnih bombi“ na glavnu stanicu metroa, rekao je on.

Gradonačelnik Čang Van-an rekao je da je osumnjičeni verovatno „izvršio samoubistvo skočivši sa zgrade kako bi izbegao hapšenje“ i da je jedna od žrtava poginula pokušavajući da spreči napad.

Taiwan | Taipei



Multiple people were killed in a knife attack in Taipei after an assailant carried out a violent assault at a public location. Security forces responded swiftly and shot dead the attacker. Authorities have launched an investigation.#Taiwan #Taipei #KnifeAttack… pic.twitter.com/dEKTw8c688 — Kashmir English (@KashmirEng) December 19, 2025

Vlasti su udvostručile mere bezbednosti širom ostrva kao odgovor na incident.

Taipei, Taiwan: Smoke bombs and stabbing at MRT stations left 4 dead (incl. suspect) and 6 injured; all hospitalized and reported in stable condition with no life-threatening injuries. pic.twitter.com/6HYtVSG9oO — GeoTechWar (@geotechwar) December 19, 2025

Sve glavne lokacije - železničke stanice, autoputevi, stanice metroa i aerodromi - su u stanju visoke pripravnosti, rekao je premijer.

Predsednik Laj Čing-te je obećao da će vlasti brzo rešiti slučaj.

Ταϊβάν: 3 νεκροί έπειτα από επίθεση άνδρα με μαχαίρι – Κατέληξε ο δράστης σε αστυνομική καταδίωξη – ΒΙΝΤΕΟ#Ταϊβάνhttps://t.co/maEAnnXgVH — Real (@RealGroupGreece) December 19, 2025

Nasilni zločini su retki na Tajvanu. Ali 2014. godine, sličan napad na metro u Tajpeju je užasnuo građane. Napadač je nožem ubio četiri osobe. Zbog toga je pogubljen 2016. godine.

(Jutarnji)