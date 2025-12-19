Svet

BACIO DIMNE BOMBE, PA NOŽEM IZBO PUTNIKE U METROU: Ima mrtvih i ranjenih, maskirani napadač nakon svirepog čina skočio sa zgrade (VIDEO)

K. Despotović

19. 12. 2025. u 19:06

NAJMANjE tri osobe su ubijene, a pet drugih je povređeno u napadu nožem u metrou u Tajpeju u petak, rekao je portparol vatrogasne službe za AFP, dodajući da je i napadač mrtav.

БАЦИО ДИМНЕ БОМБЕ, ПА НОЖЕМ ИЗБО ПУТНИКЕ У МЕТРОУ: Има мртвих и рањених, маскирани нападач након свирепог чина скочио са зграде (ВИДЕО)

Foto: Printskrin X/KashmirEng

Motiv napada još nije poznat, rekao je novinarima premijer Čo Jung-taj, dodajući da je reč o „namernim“ delima.

Napadač je nosio masku i bacio „pet ili šest Molotovljevih koktela ili dimnih bombi“ na glavnu stanicu metroa, rekao je on.

Gradonačelnik Čang Van-an rekao je da je osumnjičeni verovatno „izvršio samoubistvo skočivši sa zgrade kako bi izbegao hapšenje“ i da je jedna od žrtava poginula pokušavajući da spreči napad.

Vlasti su udvostručile mere bezbednosti širom ostrva kao odgovor na incident.

Sve glavne lokacije - železničke stanice, autoputevi, stanice metroa i aerodromi - su u stanju visoke pripravnosti, rekao je premijer.

Predsednik Laj Čing-te je obećao da će vlasti brzo rešiti slučaj.

Nasilni zločini su retki na Tajvanu. Ali 2014. godine, sličan napad na metro u Tajpeju je užasnuo građane. Napadač je nožem ubio četiri osobe. Zbog toga je pogubljen 2016. godine.

(Jutarnji)

