RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO KAMČATKU: Evo gde je bio epicentar

Đorđe Grmuša

05. 09. 2025. u 07:44

ZEMLjOTRES magnitude 5,3 stepena Rihterove skale pogodio je istočnu obalu Kamčatke u Tihom okeanu, javlja kamčatski ogranak Federalnog istraživačkog centra Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Foto: Novosti

Stanovnici poluostrva osetili su podrhtavanje, o čemu se aktivno izveštava na društvenim mrežama iz različitih naselja poluostrva, prenosi agencija RIA Novosti.

Epicentar potresa nalazio se 161 kilometar od Petropavlovska Kamčatskog, a žarište zemljotresa bilo je na dubini od 60,7 kilometara.

Kamčatka je 30. jula doživela najjači zemljotres od 1952. godine, magnitude 8,8 stepeni. 
Od tada, seizmolozi svakodnevno beleže naknadne ponovljene potrese, od kojih se većina ne oseća u naseljenim područjima.

Intenzitet i snaga naknadnih potresa postepeno se smanjuju, napominju seizmolozi, ali trenutnu seizmičnost karakterišu kao "izuzetno visoku". 

Odlukom čelnika regiona, u toj oblasti je uvedeno vanredno stanje zbog elementarne nepogode.

 

(Tanjug)

