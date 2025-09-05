RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO KAMČATKU: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 5,3 stepena Rihterove skale pogodio je istočnu obalu Kamčatke u Tihom okeanu, javlja kamčatski ogranak Federalnog istraživačkog centra Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.
Stanovnici poluostrva osetili su podrhtavanje, o čemu se aktivno izveštava na društvenim mrežama iz različitih naselja poluostrva, prenosi agencija RIA Novosti.
Epicentar potresa nalazio se 161 kilometar od Petropavlovska Kamčatskog, a žarište zemljotresa bilo je na dubini od 60,7 kilometara.
Kamčatka je 30. jula doživela najjači zemljotres od 1952. godine, magnitude 8,8 stepeni.
Od tada, seizmolozi svakodnevno beleže naknadne ponovljene potrese, od kojih se većina ne oseća u naseljenim područjima.
Intenzitet i snaga naknadnih potresa postepeno se smanjuju, napominju seizmolozi, ali trenutnu seizmičnost karakterišu kao "izuzetno visoku".
Odlukom čelnika regiona, u toj oblasti je uvedeno vanredno stanje zbog elementarne nepogode.
(Tanjug)
Preporučujemo
PUTIN OTKRIO: Razvoj ove oblasti je prioritet Rusije u 21. veku
05. 09. 2025. u 07:12
ZEMLjOTRES JAČINE 6,2 STEPENA: Evo gde je bio epicentar
04. 09. 2025. u 19:30
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)