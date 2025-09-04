RUSIJA PREDSTAVILA NOVU VERZIJU DRONA GERANJ-2: Smrtonosna bespilotna municija sada lovi i pokretne mete (VIDEO)

RUSKE oružane snage počele su testiranja nove verzije Geranj-2 kamikaza drona. Ovaj tip naoružanja predstavlja evoluciju u odnosu na standardne samoubilačke dronove, poput iranskog Shahed-136, od kojeg Geran-2 potiče.

Za razliku od klasičnih „jednosmernih“ dronova koji pogađaju samo unapred programirane, statične ciljeve, ova municija je dizajnirana da ostane u vazduhu dok ne pronađe metu, a zatim da je napadne – čak i ako je pokretna. Time se znatno povećava fleksibilnost i smrtonosnost sistema.

NOVA VERZIJA – ŠIROKO VIDNO POLjE I PRECIZNO NAVOĐENjE

Prve verzije Geranj-2 sa elektro-optičkim sistemom imale su fiksiranu kameru u nosnom delu, što je ograničavalo vidno polje i smanjivalo efikasnost.

Najnovija verzija dobila je stabilizovani elektro-optički modul ispod nosa letelice, čime je dron dobio mnogo širu pokrivenost u izviđanju i bolju sposobnost navođenja. Ova tehnologija omogućava operaterima da koriste dron i za izviđačke misije, a zatim da ga usmere direktno na cilj u završnoj fazi napada.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GERANj-2

*Pogon: četvorocilindrični dvotaktni benzinski motor

*Domet: do 2.500 kilometara

*Bojeva glava: 30–50 kg eksploziva

*Navođenje: satelitsko-inercijalni sistem uz dvosmernu data vezu i elektro-optički modul

*Način upotrebe: operator može da kontroliše dron do samog udara

Nije poznato koliki deo ukupnog dometa pokriva dvosmerna veza prenosa podataka, ali je jasno da ona predstavlja ključni element nove verzije.

MASOVNA PROIZVODNjA I NOVE VARIJANTE

Rusija je u poslednjih godinu dana značajno proširila program Geranj. Prema poslednjim informacijama, u planu je proizvodnja i do 6.000 dronova mesečno. Ova brojka obuhvata:

*Geranj-2 – osnovna varijanta sa klasičnim propelerom i velikim dometom;

*Geranj-1 – lakši model sa potisnom elisom;

*Geranj-3 – napredna verzija sa mlaznim motorom, mnogo brža od prethodnih.

ZAŠTO JE NOVA VERZIJA ZNAČAJNA?

Uvođenjem ovih dronova kamikaza, Rusija dobija sistem koji može da ugrozi ne samo infrastrukturu, već i pokretne ciljeve poput konvoja, artiljerijskih položaja ili mobilnih komandnih centara.

Ovakva fleksibilnost povećava pritisak na ukrajinsku odbranu, koja mora računati na dronove ne samo kao na udarne projektile, već i kao na izviđače i lovce u realnom vremenu. Istovremeno, kombinacija velikog dometa i snažne bojeve glave čini Geranj-2 sposobnim da ugrozi ciljeve duboko u pozadini fronta.

Podsetimo, još od 20. avgusta 2025. u ukrajinskim i regionalnim izvorima kruže tvrdnje da su ruske snage počele da koriste novu varijantu bespilotne letelice sa LTE (4G) vezom i mogućnošću daljinskog upravljanja.

Nova verzija Geranj-2 drona pokazuje kako se ratna tehnologija ubrzano razvija i prilagođava potrebama modernog bojišta. Integracija elektro-optičkog sistema i dvosmerne veze pretvara ovaj dron iz jednostavne samoubilačke letelice u sofisticiranu kružeću municiju, sposobnu za izviđanje i precizne udare na pokretne mete.

Sa planovima za masovnu proizvodnju i razvojem novih varijanti, jasno je da će porodica Geran dronova igrati još značajniju ulogu u nastavku sukoba.

