FRANCUSKA POLICIJA NA NOGAMA: U Seni pronađen i peti leš, evo da li je povezan sa istim ubicom
PETO telo koje je pre nekoliko dana pronađeno u Seni nije povezano sa četiri beživotna tela koja su prethodno nađena u toj reci, naveo je izvor iz policije, prenose danas francuski mediji.
Izvor je dodao da policija veruje da petu osobu nije ubio muškarac osumnjičen za ubistvo četvoro ljudi čija su tela ranije nađena u Seni, prenosi "Figaro".
Telo pete osobe pripadnici rečne policije pronašli su u reci 27. avgusta.
Za ubistvo četvoro ljudi čija tela su ranije pronađena optužen je 24-godišnji beskućnik, koji se trenutno nalazi u pritvoru, podseća pariski dnevnik.
(Tanjug)
Preporučujemo
BRIŽIT BARDO U ŽALOSTI: U Francuskoj preminuo Žak Šarije, bivši muž slavne glumice
04. 09. 2025. u 14:35
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)