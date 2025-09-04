Svet

FRANCUSKA POLICIJA NA NOGAMA: U Seni pronađen i peti leš, evo da li je povezan sa istim ubicom

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

04. 09. 2025. u 16:40

PETO telo koje je pre nekoliko dana pronađeno u Seni nije povezano sa četiri beživotna tela koja su prethodno nađena u toj reci, naveo je izvor iz policije, prenose danas francuski mediji.

ФРАНЦУСКА ПОЛИЦИЈА НА НОГАМА: У Сени пронађен и пети леш, ево да ли је повезан са истим убицом

Foto: Goran Čvorović

Izvor je dodao da policija veruje da petu osobu nije ubio muškarac osumnjičen za ubistvo četvoro ljudi čija su tela ranije nađena u Seni, prenosi "Figaro".

Telo pete osobe pripadnici rečne policije pronašli su u reci 27. avgusta.

Za ubistvo četvoro ljudi čija tela su ranije pronađena optužen je 24-godišnji beskućnik, koji se trenutno nalazi u pritvoru, podseća pariski dnevnik.
 

(Tanjug)

