TRAMP RUŠI LAŽNE VESTI: Sulude glasine o mojoj smrti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da nije video izveštaje na društvenim mrežama o svojoj smrti.
On je tako odgovorio na pitanje novinara u Beloj kući da li je video objave na društvenim mrežama o svojoj smrti.
Američki predsednik je dodao da takve glasine smatra suludim.
- Prošle nedelje održao sam nekoliko konferencija za medije i sve su bile uspešne. Sve su prošle dobro, kao i ova. A zatim nisam ništa radio dva dana i kažu: ‘Mora da nešto nije u redu’. Bajden nije (držao konferencije) po nekoliko meseci, ne biste ga videli i niko nije govorio da nešto sa njim nije u redu - rekao je Tramp.
(Sputnjik)
