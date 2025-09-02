TRAMP RUŠI LAŽNE VESTI: Sulude glasine o mojoj smrti

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da nije video izveštaje na društvenim mrežama o svojoj smrti.

Foto AP

On je tako odgovorio na pitanje novinara u Beloj kući da li je video objave na društvenim mrežama o svojoj smrti.

Američki predsednik je dodao da takve glasine smatra suludim.

- Prošle nedelje održao sam nekoliko konferencija za medije i sve su bile uspešne. Sve su prošle dobro, kao i ova. A zatim nisam ništa radio dva dana i kažu: ‘Mora da nešto nije u redu’. Bajden nije (držao konferencije) po nekoliko meseci, ne biste ga videli i niko nije govorio da nešto sa njim nije u redu - rekao je Tramp.

(Sputnjik)