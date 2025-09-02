TAČNO U OSAM SATI: Tramp će objaviti važnu vest – svi putevi do bolnice zatvoreni (FOTO)
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp će danas u 14.00 časova po lokalnom vremenu (20.00 po srednjoevropskom vremenu) obratiti javnosti iz Ovalne kancelarije, saopštila je Bela kuća.
Najava dolazi nakon nedelju dana gotovo potpune tišine, tokom kojih se spekulisalo o Trampovom zdravlju, a društvenim mrežama su počele da kruže glasine o njegovoj smrti.
Trampovo fizičko zdravlje, uključujući modricu na ruci koja se više puta pojavila i značajno otečene zglobove, izvor su sve veće zabrinutosti otkako je 79-godišnjak ove godine ponovo preuzeo dužnost.
Na društvenim mrežama se pojavila vest da su zatvoreni svi putevi do vašingtonske bolnice "Volter Rid" zatvoreni. Prva dama Melanija Tramp je navodno viđena u bolnici.
Tramp, koji je osuđivan 34 puta, postao je najstarija osoba koja je inaugurisana za predsednika ranije ove godine. Prema rečima portparolke Bele kuće Kerolajn Levit, predsedniku je u julu dijagnostikovana hronična venska insuficijencija (HVI).
Usred vrtloga glasina, potpredsednik Džej Di Vens dao je čudno tempiran komentar o svojoj spremnosti da preuzme ulogu predsednika ako je potrebno.
Uprkos tome što je pohvalio Trampovu "neverovatnu energiju" i zdravlje, Vens je u intervjuu za USA Today izrazio poverenje u njegovu sposobnost da nasledi predsednika ukoliko se dogodi "strašna tragedija".
Nakon objave Bele kuće ponovio se pojavio vrtlog teorija. Pitanje od milion dolara je: Šta će Tramp zapravo da kaže?
(B92)
