TAČNO U OSAM SATI: Tramp će objaviti važnu vest – svi putevi do bolnice zatvoreni (FOTO)

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp će danas u 14.00 časova po lokalnom vremenu (20.00 po srednjoevropskom vremenu) obratiti javnosti iz Ovalne kancelarije, saopštila je Bela kuća.

AP Photo/John McDonnell

Najava dolazi nakon nedelju dana gotovo potpune tišine, tokom kojih se spekulisalo o Trampovom zdravlju, a društvenim mrežama su počele da kruže glasine o njegovoj smrti.

Trampovo fizičko zdravlje, uključujući modricu na ruci koja se više puta pojavila i značajno otečene zglobove, izvor su sve veće zabrinutosti otkako je 79-godišnjak ove godine ponovo preuzeo dužnost.

🚨 BREAKING: The White House says Donald Trump will make an announcement from the Oval Office at 2pm tomorrow…



What’s this about? pic.twitter.com/x0LG0UYovg — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 2, 2025

Na društvenim mrežama se pojavila vest da su zatvoreni svi putevi do vašingtonske bolnice "Volter Rid" zatvoreni. Prva dama Melanija Tramp je navodno viđena u bolnici.

The White House will issue a statement at today at 2 PM, with all roads to Walter Reed hospital closed. pic.twitter.com/G0qU8xxd3t — Pop Base (@PobBase) September 2, 2025

Melania randomly at Walter Reed on Thursday?



JUST RANDOMLY WALKING THE HALLS?



WHERE IS DONALD TRUMP? pic.twitter.com/aBzfhzAbU5 — Haters_gonna_hate (@princess_kim_k) September 1, 2025

Tramp, koji je osuđivan 34 puta, postao je najstarija osoba koja je inaugurisana za predsednika ranije ove godine. Prema rečima portparolke Bele kuće Kerolajn Levit, predsedniku je u julu dijagnostikovana hronična venska insuficijencija (HVI).

Usred vrtloga glasina, potpredsednik Džej Di Vens dao je čudno tempiran komentar o svojoj spremnosti da preuzme ulogu predsednika ako je potrebno.

Uprkos tome što je pohvalio Trampovu "neverovatnu energiju" i zdravlje, Vens je u intervjuu za USA Today izrazio poverenje u njegovu sposobnost da nasledi predsednika ukoliko se dogodi "strašna tragedija".

Nakon objave Bele kuće ponovio se pojavio vrtlog teorija. Pitanje od milion dolara je: Šta će Tramp zapravo da kaže?

(B92)