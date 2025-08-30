OGLASIO SE ZELENSKI POVODOM UBISTVA PARUBIJA: "Potraga za ubicom je u toku"

BIVŠI predsednik ukrajinskog parlamenta Andrij Parubij ubijen je u gradu Lavovu na zapadu zemlje, izjavio je danas ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Foto: Profimedia

- Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko i generalni tužilac Ruslan Kravčenko upravo su izvestili o prvim poznatim okolnostima stravičnog ubistva u Lavovu. Andrij Parubij je ubijen - rekao je Zelenski u objavi na platformi X, javlja Rojters.

Zelenski je dodao da je potraga za ubicom u toku.