OGLASIO SE ZELENSKI POVODOM UBISTVA PARUBIJA: "Potraga za ubicom je u toku"
BIVŠI predsednik ukrajinskog parlamenta Andrij Parubij ubijen je u gradu Lavovu na zapadu zemlje, izjavio je danas ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.
- Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko i generalni tužilac Ruslan Kravčenko upravo su izvestili o prvim poznatim okolnostima stravičnog ubistva u Lavovu. Andrij Parubij je ubijen - rekao je Zelenski u objavi na platformi X, javlja Rojters.
Zelenski je dodao da je potraga za ubicom u toku.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
