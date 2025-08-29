IZRAELSKA VOJSKA: Ubila najvišeg zvaničnika ID u Gazi i operativca Hezbolaha u Libanu
IZRAELSKA vojska saopštila je danas da je ubila najvišeg zvaničnika Islamske države (ID) u Pojasu Gaze i visokorangiranog operativca Hezbolaha u Libanu.
Vojska je saopštila da je ubila Ahmada Naima Matuka, visokog operativca Radvan snaga Hezbolaha, u današnjem ciljanom napadu u opštini Sir El Garbije na jugu Libana, severno od reke Litani.
Prema navodima IDF, Matuk je služio kao operativni oficir bataljona Radvan snaga i pokrenuo je više "terorističkih zavera" protiv Izraela tokom rata u Libanu.
IDF tvrdi da su postupci Matuka prekršili sporazume između Izraela i Libana, prenosi Tajms of Izrael.
U saopštenju IDF navodi se da je najviši zvaničnik ID u Gazi Muhamed Abd el Aziz Abu Zubaida ubijen u napadu izvedenom prošle nedelje u oblasti Al-Bureidž u centralnom delu palestinske enklave.
Abu Zubaida je bio na čelu Palestinskog ogranka ID i bio je odgovoran za politiku, planiranje i sprovođenje operacija te grupe na opkupiranoj Zapadnoj obali, u Pojasu Gaze i Sinajskom poluostrvu, navodi Tajms of Izrael.
(Tanjug)
