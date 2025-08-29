MAKRON PORUČIO: Moj mandat će trajati do kraja 2027. godine

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da će nastaviti da obavlja svoj mandat do kraja 2027. godine, odbacujući spekulacije da bi mogao da bude pod pritiskom da podnese ostavku ako vlada izgubi poverenje na glasanju u parlamentu narednog meseca.

Foto: Profimedia

-Mandat koji su mi poverili Francuzi, a niko drugi, biće obavljen do kraja, bez obzira na to šta misle oni koji su poraženi na tim istim izborima, izjavio je Makron na konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercem, prenose francuski mediji.

Makron je poručio i da veruje u demokratiju koja podrazumeva da građani biraju.

(sputnikportal.rs)

