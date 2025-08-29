Svet

MAKRON PORUČIO: Moj mandat će trajati do kraja 2027. godine

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2025. u 18:08

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da će nastaviti da obavlja svoj mandat do kraja 2027. godine, odbacujući spekulacije da bi mogao da bude pod pritiskom da podnese ostavku ako vlada izgubi poverenje na glasanju u parlamentu narednog meseca.

МАКРОН ПОРУЧИО: Мој мандат ће трајати до краја 2027. године

Foto: Profimedia

-Mandat koji su mi poverili Francuzi, a niko drugi, biće obavljen do kraja, bez obzira na to šta misle oni koji su poraženi na tim istim izborima, izjavio je Makron na konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercem, prenose francuski mediji.

Makron je poručio i da veruje u demokratiju koja podrazumeva da građani biraju.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu