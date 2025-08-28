NAJMANJE 19 MRTVIH U RUSKOM NAPADU NA KIJEV: Rusija izvela jedan od najjačih napada na Ukrajinu od početka rata
RUSIJA je tokom noći izvela jedan od najintenzivnijih napada na Ukrajinu od početka rata, saopštile su ukrajinske vlasti.
Prema podacima ukrajinskih vazdušnih snaga, ispaljeno je ukupno 629 projektila i dronova – od čega 598 dronova i 31 raketa – na 13 lokacija širom zemlje.
Kijev je bio među glavnim metama, a vlasti su napad na prestonicu opisale kao „masovan“. Ukrajinska vojska tvrdi da je oboreno 563 drona i 26 raketa, ali su ostaci pali na 26 različitih mesta u gradu i okolini.
Porast broja žrtava
Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 19, prenosi Sky News.
Državna služba za vanredne situacije Ukrajine potvrdila je da je među stradalima četvoro dece, a najmlađa žrtva imala je svega dve godine.
Iz službe su saopštili da se operacije traganja i spasavanja nastavljaju u Kijevu, jer se pretpostavlja da je još ljudi zarobljeno pod ruševinama.
Spasioci i dalje pretražuju oštećene zgrade u potrazi za povređenima i nestalima.
