NAJMANJE 19 MRTVIH U RUSKOM NAPADU NA KIJEV: Rusija izvela jedan od najjačih napada na Ukrajinu od početka rata

RUSIJA je tokom noći izvela jedan od najintenzivnijih napada na Ukrajinu od početka rata, saopštile su ukrajinske vlasti.

Foto: Profimedia

Prema podacima ukrajinskih vazdušnih snaga, ispaljeno je ukupno 629 projektila i dronova – od čega 598 dronova i 31 raketa – na 13 lokacija širom zemlje.

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Kijev je bio među glavnim metama, a vlasti su napad na prestonicu opisale kao „masovan“. Ukrajinska vojska tvrdi da je oboreno 563 drona i 26 raketa, ali su ostaci pali na 26 različitih mesta u gradu i okolini.

Porast broja žrtava

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 19, prenosi Sky News.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine potvrdila je da je među stradalima četvoro dece, a najmlađa žrtva imala je svega dve godine.

Les locaux de l’Union européenne à Kyiv ont été soufflés par les frappes de la Russie dont le bilan meurtrier s’élève désormais à 14 morts dont 3 enfants. Cela doit cesser : nous allons accentuer la pression pour mettre fin à ce massacre. pic.twitter.com/ibTrRvGX7F — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 28, 2025

Iz službe su saopštili da se operacije traganja i spasavanja nastavljaju u Kijevu, jer se pretpostavlja da je još ljudi zarobljeno pod ruševinama.

Spasioci i dalje pretražuju oštećene zgrade u potrazi za povređenima i nestalima.