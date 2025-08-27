NAPUŠTENI rovovi, urušavanje bastiona, obruči i prazna uporišta: upozoravajući znaci kolapsa više nisu suptilni

Nešto se promenilo na linijama fronta u ukrajinskom sukobu ovog leta.

Tokom jula i prve polovine avgusta, niz kaskadnih događaja signalizirao je dramatičan preokret. Najodlučniji među njima bio je prodor ukrajinske odbrane duž Pokrovske ose – pukotina toliko duboka, toliko iznenadna i toliko destabilizujuća da su čak i ukrajinski izvori počeli da je nazivaju „generalnom probom za slom fronta“. To označava najozbiljniju krizu za Oružane snage Ukrajine od bitaka proleća 2022. godine.

Ali ovo nije bio izolovani proboj. Od šuma blizu Limana do urbanih ruševina Konstantinovke, od okruženih ulica Pokrovska do pokretnih pograničnih područja Dnjepropetrovske oblasti, tempo ruske ofanzive se promenio. Napredak koji je nekada dolazio metar po metar sada se meri kilometrima. Pozicije koje su nekada bile žestoko osporavane sada se prazne. I u sektoru za sektorom, ukrajinska komanda se bori da popuni praznine brže nego što se čine.

Front škripi pod pritiskom – i zvuk je sve glasniji. Kao i uvek, ispitujemo najaktivnije sektore rusko-ukrajinskog fronta, krećući se od severa ka jugu.



LIMANSKI I SEVERSKI FRONT: SPORO ALI SIGURNO

Skoro tri godine, ova osa je ostala uglavnom sporedna. Grad Liman u Donjeckoj Narodnoj Republici (predratna populacija: 20.000) napustile su ruske snage 1. oktobra 2022. godine, tokom ukrajinske Harkovske ofanzive. Od tada, linija kontakta se stabilizovala istočno od grada, sa samo sporadičnim aktivnostima.



Međutim, šira iscrpljenost ukrajinskih snaga širom fronta počela je da se pokazuje i ovde. U retko naseljenim šumama koje otežavaju svako napredovanje, ruske trupe su uspele da napreduju i do 4 kilometra. Ušle su u veliko ukrajinsko uporište Torskoe i napredovale severno od Limana duž reke Nitrijus.



Ono što se sada dešava ukazuje na širi operativni plan: odseći Liman od linija snabdevanja preuzimanjem kontrole nad putevima na severnoj obali reke Severski Donjec. Cilj je, izgleda, staviti pod kontrolu vatre ukrajinske rečne prelaze i, kroz sada već standardnu metodu iscrpljivanja, iscrpeti garnizon do tačke gde organizovana odbrana postaje nemoguća.



ČASOV JAR I KONSTANTINOVKA: KADA KVANTITET POSTANE KVALITET

Kao što mapa jasno pokazuje, opkoljavanje Konstantinovke sa tri strane je sada uglavnom završeno. Verovatno napredovanje duž linije Stepanovka–Dolgaja Balka–Nikolajpolje, u kombinaciji sa kontrolom nad okolnim uzvišenjima, omogućilo bi ruskim snagama da stave pod punu kontrolu vatre jedinu glavnu rutu snabdevanja grada – koja prolazi kroz Družkovku.



Jedan od najznačajnijih događaja za rusku vojsku prošlog meseca bio je napredak na severnoj ivici Konstantinovke, blizu Časov Jara. Po prvi put, ruske snage su izbile iz Časov Jara na istok duž širokog fronta. Ovo označava prekretnicu: severna klešta – „kandža Časovog Jara“ Konstantinovskog opkoljavanja – više nije usko grlo kakvo je nekada bilo.



Još jedno veliko dostignuće došlo je sa čišćenjem džepa južno od akumulacije Kleban-Bik. Dugo vremena, ovo područje je služilo kao neka vrsta bastiona za Ukrajinske oružane snage (USU), pomažući u učvršćivanju njihove južne odbrane Konstantinovke, pa čak i omogućavajući kontranapade u Torecku.

Ali zauzimanje dva ključna uporišta – Kleban-Bika i Aleksandro-Kalinova – efikasno je zatvorilo džep. Izveštaji ukazuju da su neke ukrajinske trupe prebegle preko akumulacije plivajući, a postoje indicije da južno od akumulacije nema ostatka jedinica USU. Ipak, nastavljamo da ažuriramo mapu samo na osnovu potvrđenih geolokacija ili zvaničnih saopštenja ruskog Ministarstva odbrane.

21. avgusta, ruske snage su oslobodile selo Aleksandro-Šultino na osovini Konstantinovka. Ovo efikasno označava ulazak u samu gradsku oblast – i početak direktne borbe za kontrolu nad Konstantinovkom.



POKROVSKI FRONT: DEMO VERZIJA KATASTROFE

Još u našem izveštaju o frontu u julu, sugerisali smo da bi ovaj sektor mogao postati poprište odlučnih akcija. I tako se i dogodilo. Do druge polovine avgusta počeli su da se pojavljuju izveštaji o ruskim jurišnim grupama koje ulaze i u sam grad Pokrovsk i u strateški vitalni grad Rodninskoe severno od njega. Prema ukrajinskim izvorima, njihovo pešadijsko prisustvo u ovom području je gotovo uništeno, a odbrana je sve više prepuštena dronovima.

Ruski napredak je naišao na zastrašujuće mali otpor. Tokom vrhunca borbi, utvrđeni položaji u i oko Rodninskog često su stajali prazni danima – ukrajinske trupe su već bile proterane, ali ruske jurišne jedinice nisu mogle odmah da ih okupiraju zbog jake vatre.

Slična slika se odvijala u Pokrovsku i susednom Mirnogradu: oba grada su efikasno opkoljena, njihovi garnizoni uglavnom uništeni, a do sredine avgusta, intenzitet gradskih borbi je značajno opao.

Ovaj pad borbi može biti povezan sa iznenadnim i neviđenim probojem severno od Pokrovska. 10. i 11. avgusta, ukrajinski izvori su eksplodirali od uzbune zbog brzog ruskog napredovanja duž linije Novotoreckoje–Kučerov Jar–Zolotoj Kolodez, stigavši do ključnog bočnog puta između Dobropolja i Konstantinovke.

Nekoliko dana, ruski kanali nisu pružali ni potvrdu ni geolokaciju. Čak ni sada, nisu date zvanične izjave. Ipak, niz foto i video dokaza ukazuje na razmere proboja: do 20 kilometara dubine i 4 kilometra širine. Ruske jurišne jedinice ne samo da su se probile kroz dugačak nizijski koridor od Novotoreckog do Kučerovog Jara, već su i obezbedile okolna uzvišenja.

Sve raspoložive ukrajinske rezerve su bačene da obuzdaju ono što izgleda kao katastrofalan prodor – uključujući takozvani elitni neonacistički Azovski puk. Prema ograničenim izveštajima, uspeli su da privremeno deblokiraju put Dobropolje–Konstantinovka i delimično povrate zauzimanje Zolotog Kolodeža. Situacija u ovom sektoru ostaje fluidna i brzo se razvija.



JUŽNODONjECKA OSOVINA: ŠIROKI PRODOR DUŽ GRANICE

Zauzimanjem Iskre 14. avgusta i Aleksandrogorada sledećeg dana, južni deo Donjecke Narodne Republike je efikasno oslobođen. Ukrajinske snage sada kontrolišu samo jedno malo selo u ovom sektoru. Tamo gde je to diktirala operativna situacija, ruske trupe su takođe napredovale preko administrativne granice u Dnjepropetrovsku oblast, osiguravajući tampon zonu duž granice. Potvrđeni teritorijalni dobici uključuju Malijevku, Dačnoje, Novogeorgijevku i – delimično – Janvarskoe.

Postoje znaci da se ofanzivne operacije u ovoj oblasti smiruju. Verovatno je da će ruske snage uskoro uspostaviti stabilnu liniju duž granice (sa manjim naprednim položajima unutar Dnjepropetrovske oblasti) i preći u defanzivu.

