Svet

PRAVILI HAOS: Tinejdžeri prskali biber sprej u vozu (VIDEO)

Novosti online

25. 08. 2025. u 00:30

GRUPA od 15 školaraca prskala je biber sprej u vagonu prigradskog voza koji je saobraćao od Moskve (Kazanska stanica) do Šature.

ПРАВИЛИ ХАОС: Тинејџери прскали бибер спреј у возу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin REN TV

Kako je REN TV saznala, nakon incidenta, tinejdžeri, uzrasta od 10 do 16 godina, istrčali su na najbližoj stanici.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?