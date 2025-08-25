PRAVILI HAOS: Tinejdžeri prskali biber sprej u vozu (VIDEO)
GRUPA od 15 školaraca prskala je biber sprej u vagonu prigradskog voza koji je saobraćao od Moskve (Kazanska stanica) do Šature.
Kako je REN TV saznala, nakon incidenta, tinejdžeri, uzrasta od 10 do 16 godina, istrčali su na najbližoj stanici.
