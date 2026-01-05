DOKAZ SUNOVRATA ZAPADNE DEMOKRATIJE: Objavljena dugo skrivana tajna - prve fotografije otete Madurove supruge su sramota za SAD (FOTO)

NAČIN na koji američki mediji izveštavaju o slučaju otmice žene predsednika Venecuele Nikolasa Madura Silije Flores još jednom razotkriva duboku krizu kredibiliteta zapadnog novinarstva.

Mediji koji se decenijama predstavljaju kao slobodni, nezavisni i profesionalni, u ovom slučaju pokazuju zapanjujući stepen autocenzure i disciplinovanog praćenja jednog te istog narativa. Javnosti se sistematski plasira isključivo fotografija Madura, dok se identitet i slika uhapšene žene pažljivo skrivaju, kao da ona ne postoji ili kao da njeno hapšenje nije politički i pravno relevantno.

Takva selektivnost nije bez značaja. Naprotiv, ona ima jasnu političku funkciju. Objavljivanje fotografije "uhapšene" žene dodatno bi potvrdilo ono što je već očigledno: da je reč o činu koji po svojoj prirodi otmica, a ne zakonito sproveden pravni postupak. Time bi se još jasnije ukazalo na kršenje međunarodnog prava, osnovnih normi demokratije i principa vladavine prava, koje isti ti mediji inače rado ističu kao univerzalne vrednosti.

Ćutanje o ovom detalju ne može se objasniti profesionalnim razlozima, zaštitom privatnosti ili etičkim standardima, jer se ti kriterijumi dosledno primenjuju samo kada to odgovara političkom interesu. Kada su u pitanju protivnici američke spoljne politike, etika postaje fleksibilna, a pravo na informisanje javnosti selektivno. Mediji tada prestaju da budu korektiv vlasti i pretvaraju se u njen produženi glas.

Ovaj slučaj još jednom potvrđuje da problem nije u pojedinačnim uredničkim odlukama, već u sistemskoj kontroli narativa. Sloboda medija, o kojoj se često govori, očigledno ima jasne granice – one se završavaju tamo gde počinje potreba da se prikrije nezakonitost, političko nasilje ili neugodna istina. Upravo zbog toga, uskraćivanje slike uhapšene žene nije samo tehnički detalj, već simbol šireg problema: urušavanja poverenja u medije koji više ne služe javnosti, već interesima moći.

Fotografije Silije se konačno pojavile

Tek kada je helikopterom dovedena na suđenje u Njujorku, fotografije Silije Flores konačno su se pojavile u javnosti. Te slike, koje su do tada uporno skrivane, jasno prikazuju jednu ženu, ni krivu ni dužnu, sprovedenu kao zver u lancima. Upravo ono što je javnost ranije bila uskraćena da vidi, danas stoji kao snažan dokaz nepravde, poniženja i brutalnog gaženja osnovnih pravnih i ljudskih principa.

To, naravno, ni na koji način ne umanjuje činjenicu da je podjednako skandalozno i protivpravno i otimanje Nikolasa Madura, legitimno izabranog predsednika suverene države Venecuele. Naprotiv, oba slučaja zajedno svedoče o grubom kršenju međunarodnog prava, državnog suvereniteta i osnovnih principa demokratije i vladavine prava.

