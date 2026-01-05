POMIRILI SE? Mask objavio na Iksu da je bio na divnoj večeri sa Trampom na imanju Mar-a-Lago

AMERIČKI predsednik Donald Tramp i milijarder Ilon Mask su najverovatnije izgladili odnose nakon ranijih tenzija, a osnivač kompanije Tesla je na platformi Iks napisao da je u subotu bio na divnoj večeri sa predsednikom i prvom damom, na imanju Mar-a-Lago na Floridi, prenose danas američki mediji. "2026. godina biće sjajna!", dodao je u objavi Mask, uz fotografiju sa večere, preneo je Foks njuz.

Foto: AP Photo/Evan Vucci, File

Mask je nakon Trampove predizborne kampanje 2024. godine postao jedan od najvećih donatora Republikanske stranke, prilažući stotine miliona dolara.

Tramp ga je kasnije angažovao kao savetnika za efikasnost u svojoj administraciji i postavio ga na čelo novoformiranog ministarstva za smanjenje federalne potrošnje.

Mask se, međutim, povukao sa te funkcije sredinom 2025. usled sve većih kritika i nesuglasica sa američkim predsednikom, podsetio je Rojters.

Tenzije između Trampa i Maska su se ponovo pojavile kada je osnivač Tesle javno kritikovao predsednikove predloge i izrazio zabrinutost zbog obima federalnih izdataka.

Tramp je naveo da je "veoma razočaran" Maskovim kritikama, da su imali odličan odnos i da ne zna da li će ga više imati. Mask je uzvratio na platformi Iks, poručujući da bi bez njega Tramp izgubio izbore.

U jednom trenutku, Mask je sugerisao da bi mogao da formira novu političku stranku, ali do kraja 2025. godine obe strane su, navodi se, zauzele pomirljiviji ton.

🇺🇸🇺🇸The future is gonna be so 🔥 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/x56cqb6oT5 — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Predsednik SAD i osnivač Tesle su u septembru viđeni kako se rukuju na komemoraciji ubijenom konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku, u loži na stadionu Stejt Farm u Glendejlu u Arizoni, podsetio je Foks njuz. Mask je takođe viđen na večeri u Beloj kući u novembru, kada je Tramp bio domaćin saudijskom prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

BEOGRAD POD SNEGOM: I dalje pada u prestonici