IRAN I EVROPA ZAPOČINJU PREGOVORE: Razgovaraće danas o nuklearnom programu
IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči imaće danas zajednički telefonski razgovor sa svojim francuskim, britanskim i nemačkim kolegama o nuklearnim pregovorima i sankcijama, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.
Tri evropske sile su zapretile da će aktivirati sankcije Ujedinjenih nacija protiv Irana u okviru mehanizma "odjave" ako se Iran ne vrati za pregovarački sto o svom nuklearnom programu, prenosi Rojters.
Evropske zemlje, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, tvrde da Iran koristi nuklearni program za potencijalni razvoj nuklearnog oružja, što Iran poriče.
Teheran je obustavio pregovore sa SAD o svom nuklearnom programu, nakon što su SAD i Izrael napali iranska nuklearna postrojenja u junu. Od tada, inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nisu mogli da pristupe iranskim nuklearnim instalacijama.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)