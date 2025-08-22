IRAN I EVROPA ZAPOČINJU PREGOVORE: Razgovaraće danas o nuklearnom programu

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči imaće danas zajednički telefonski razgovor sa svojim francuskim, britanskim i nemačkim kolegama o nuklearnim pregovorima i sankcijama, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Foto Shutterstock

Tri evropske sile su zapretile da će aktivirati sankcije Ujedinjenih nacija protiv Irana u okviru mehanizma "odjave" ako se Iran ne vrati za pregovarački sto o svom nuklearnom programu, prenosi Rojters.

Evropske zemlje, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, tvrde da Iran koristi nuklearni program za potencijalni razvoj nuklearnog oružja, što Iran poriče.

Teheran je obustavio pregovore sa SAD o svom nuklearnom programu, nakon što su SAD i Izrael napali iranska nuklearna postrojenja u junu. Od tada, inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nisu mogli da pristupe iranskim nuklearnim instalacijama.