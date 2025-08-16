PUTIN I TRAMP SE OBRATILI NAKON SASTANKA NA ALJASCI: Konstruktivni razgovori - Lideri žele mir (FOTO)

Svet

Marija Stevanović

16. 08. 2025. u 00:54 >> 01:08

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp obratili su se nakon sastanka na Aljasci.

ПУТИН И ТРАМП СЕ ОБРАТИЛИ НАКОН САСТАНКА НА АЉАСЦИ: Конструктивни разговори - Лидери желе мир (ФОТО)

Printskrin

- Naši pregovori su prošli u konstruktivnoj atmosferi punoj uzajamnog poštovanja, bili su temeljni i korisni - izjavio je šef ruske države Vladimir Putin.

Kad sam izašao iz aviona, rekao sam: "Dobar dan, komšija", poručio je ruski predsednik.

Ruski predsednik je zahvalio svom kolegi na ponudi da dođe na Aljasku.

Printskrin

On je naglasio da su odnosi Rusije i SAD pali na najniži nivo od Hladnog rata. Putin je rekao da je uspostavio veoma dobre direktne kontakte sa Trampom.

Značajan deo zajedničke istorije Rusije i Sjedinjenih Država povezan je sa Aljaskom, rekao je Putin.

Putin je rekao i da Aljaska do danas čuva veliki deo kulturnog nasleđa „Ruske Amerike“.

- Generalno, predsednik Tramp i ja smo uspostavili veoma dobre poslovne i poverljive kontakte. I imam sve razloge da verujem da, krećući se ovim putem, možemo doći, i što pre to bolje, do kraja sukoba u Ukrajini - rekao je Putin.

- Verujem da smo imali produktivan sastanak - rekao je Tramp.

Foto: AP Photo

- Pozvaću NATO, Zelenskog i reći ću im o današnjem sastanku - dodao je on. 

- Uvek sam imao odličan odnos sa Vladimirom, mi smo imali mnogo teških i dobrih sastanaka... On vidi stvari. Imali smo izuzetno konstruktivan sastanak, složili smo se oko mnogih stvari. Želim da se zahvalim Putinu i njegovom timu. I predsednik Putin isto kao i ja želimo da vidimo kraj ubijanja ljudi - naveo je on. 

Najvažnije tačke obraćanja: 

  • Putin je svoje razgovore s Trampom nazvao konstruktivnim i korisnim.

  • Odnosi između Rusije i SAD u poslednjim godinama pali su "na najniži nivo od vremena Hladnog rata", ali je Putin rekao da je uspostavio veoma dobre direktne kontakte s Trampom;
  • Rusija je zainteresovana za okončanje ukrajinske krize i spremna je da radi na pitanju bezbednosti Ukrajine, rekao je Putin;
  • Predsednik Rusije očekuje da u Kijevu i Evropi neće praviti prepreke primetnom napretku u regulisanju sukoba i da se nada da će razumevanja postignuta s Trampom otvoriti put ka miru u Ukrajini;
  • Putin se nada da će dogovori postignuti na Aljasci postati polazna tačka za rešavanje ukrajinskog pitanja i obnovu odnosa Rusije i SAD;
  • Predsednik je izrazio uverenje da rata u Ukrajini ne bi bilo da je Tramp u tom trenutku bio predsednik SAD;
  • Predsednik SAD je rekao da će pozvati Zelenskog i njegove kolege iz NATO-a da ih obavesti o sadržaju sastanka sa Putinom;
  • Tramp je rekao da je ogroman napredak postignut u pregovorima sa Putinom;
  • Mnoge tačke o Ukrajini su dogovorene, postoji velika šansa da se postigne dogovor i o ostalima, rekao je Tramp.

Foto: Фото: AP Photo



- Naredni put u Moskvi - poručio je Putin Trampu na kraju obraćanja. 

- Ovo je zanimljivo - odgovorio je Tramp.

Iako se tokom konferencije obraćao na ruskom jeziku, predsednik Putin je ovaj poziv Trampu na kraju konferencije uputio na ruskom.

