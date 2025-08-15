ZAPAD U ŠOKU: Od „izolacije“ do crvenog tepiha za Putina na Aljasci
ZAPADNI mediji, koji su tri godine propovedali o izolaciji Rusije, nalaze se u stanju pometnje koja prelazi u potpuno bezumlje, povodom svečanog dočeka predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci, napisala je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na svom Telegram kanalu.
-Zapadni mediji nalaze se u stanju koje se može opisati pometnjom, na ivici potpunog ludila: tri godine su govorili o izolaciji Rusije, a danas su videli crveni tepih kojim je ruski predsednik dočekan u SAD, prokomentarisala je Zaharova susret lidera dve države na Aljasci.
