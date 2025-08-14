Svet

TOTALNO RASULO U UKRAJINSKOJ VOJSCI: 650.000 ljudi napustilo zemlju da izbegne mobilizaciju, milioni se kriju u domovima

Новости онлине

14. 08. 2025. u 12:08

OKO 650.000 muškaraca vojne starosti napustilo je Ukrajinu, navodi britanski list The Telegraph u članku pod naslovom „Zašto razjedinjeni Ukrajinci odbijaju da se bore za Zelenskog“.

ТОТАЛНО РАСУЛО У УКРАЈИНСКОЈ ВОЈСЦИ: 650.000 људи напустило земљу да избегне мобилизацију, милиони се крију у домовима

Foto: Profimedia

Prema tekstu, milioni Ukrajinaca mesecima se kriju u domovima od mobilizacije ili uz mito dobijaju odlaganje služenja vojske na osnovu navodnih zdravstvenih problema.

Istovremeno, „broj dezertera stalno raste“ – među mobilisanima tokom prošle godine broj samovoljnih napuštanja jedinica i gubitaka premašio je 200.000 ljudi. Prema nezvaničnim podacima, više od 400 vojnika dnevno napušta bojište.

Kriza kadrova i urušavanje fronta

Zbog toga „celokupna linija odbrane liči na rešeto“, a „haos se pojačava, stabilna linija fronta praktično ne postoji“, prenosi The Telegraph pozivajući se na ukrajinske vojnike.

Prema mišljenju poljskog vojnog analitičara Konrada Muzike, Ukrajina „očigledno gubi rat“ upravo zbog kadrovske krize.

Vojnici su, kako navodi, „izmoreni godinama rata, razočarani strogom komandom i onima koji izbegavaju službu“, a „utisak da se predsednik SAD Donald Tramp sve više naginje ka Moskvi, dodatno je pojačao poraženičko raspoloženje“.

Pad morala

- Pad moralnog duha podstiče poročni krug. Kako se redovi proređuju, generali rasformiraju druge jedinice da bi popunili front. Mehaničare aviona i operatere radara šalju da ratuju u pešadiji, gde je životni vek mnogo kraći. To dodatno učvršćuje odlučnost onih koji izbegavaju mobilizaciju da ostanu po strani. Čak je i kod najodlučnijih došlo do promene motivacije - piše The Telegraph.

Iako list navodi da je potpuni kolaps malo verovatan, upozorava da je opasnost u tome što bi poraženički duh mogao da postane samoispunjavajuće proročanstvo.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 7

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: Osećao sam da mi ne može ništa (FOTO)

SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)