OKO 650.000 muškaraca vojne starosti napustilo je Ukrajinu, navodi britanski list The Telegraph u članku pod naslovom „Zašto razjedinjeni Ukrajinci odbijaju da se bore za Zelenskog“.

Prema tekstu, milioni Ukrajinaca mesecima se kriju u domovima od mobilizacije ili uz mito dobijaju odlaganje služenja vojske na osnovu navodnih zdravstvenih problema.

Istovremeno, „broj dezertera stalno raste“ – među mobilisanima tokom prošle godine broj samovoljnih napuštanja jedinica i gubitaka premašio je 200.000 ljudi. Prema nezvaničnim podacima, više od 400 vojnika dnevno napušta bojište.

Kriza kadrova i urušavanje fronta

Zbog toga „celokupna linija odbrane liči na rešeto“, a „haos se pojačava, stabilna linija fronta praktično ne postoji“, prenosi The Telegraph pozivajući se na ukrajinske vojnike.

Prema mišljenju poljskog vojnog analitičara Konrada Muzike, Ukrajina „očigledno gubi rat“ upravo zbog kadrovske krize.

Vojnici su, kako navodi, „izmoreni godinama rata, razočarani strogom komandom i onima koji izbegavaju službu“, a „utisak da se predsednik SAD Donald Tramp sve više naginje ka Moskvi, dodatno je pojačao poraženičko raspoloženje“.

Pad morala

- Pad moralnog duha podstiče poročni krug. Kako se redovi proređuju, generali rasformiraju druge jedinice da bi popunili front. Mehaničare aviona i operatere radara šalju da ratuju u pešadiji, gde je životni vek mnogo kraći. To dodatno učvršćuje odlučnost onih koji izbegavaju mobilizaciju da ostanu po strani. Čak je i kod najodlučnijih došlo do promene motivacije - piše The Telegraph.

Iako list navodi da je potpuni kolaps malo verovatan, upozorava da je opasnost u tome što bi poraženički duh mogao da postane samoispunjavajuće proročanstvo.