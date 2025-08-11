GORI EVROPA Vatreni vrtlozi u Španiji, požari u Portugalu - alarm i u Francuskoj (VIDEO)
EKSTREMNA vrućina i snažni vetrovi izazvali su pojavu vatrenih vrtloga tokom velikih požara koji su ovog vikenda uništili nekoliko kuća i prisilili stotine ljudi da napuste svoje domove u severnoj Španiji, saopštile su danas lokalne vlasti.
U regionu Kastilja i Leon na severu Španije izbilo je 13 požara, a oko 700 ljudi je evakuisano iz više od šest sela, prenosi Rojters.
Četiri požara su i dalje aktivna, dok su vatrogasci ugasili preostalih devet, rekao je danas šef sektora za zaštitu životne sredine regionalne vlade, Huan Karlos Suarez-Kvinones.
Visoke temperature koje dostižu i do 40 stepeni Celzijusa izazvale su fenomen poznat kao "vatreni vrtlog" što je primoralo vatrogasce da se povuku i izazvalo požare u nekoliko kuća.
Suarez-Kvinones je objasnio da do "vatrenih vrtloga" dolazi kada vatra ulazi u područje bogato kiseonikom, što izaziva pojavu "vatrenog balona" koji je izuzetno opasan.
- Ovaj eksplozivan i iznenađujući fenomen bio je vrlo opasan i ometao je sve napore koje smo do sada uložili, primoravši nas da praktično počnemo iznova - rekao je Suarez-Kvinones.
Stručnjaci upozoravaju da sve topliji i sušniji letnji meseci u području mediterana povećavaju rizik od velikih požara.
Kada požari izbiju, suva vegetacija i jaki vetrovi mogu dovesti do njihovog brzog širenja i izbijanja izvan kontrole, često izazivajući vatrene vrtloge.
U susednom Portugalu, gotovo 700 vatrogasaca borilo se sa požarom koji je izbio u subotu u mestu Trankoso, oko 350 km severoistočno od Lisabona.
Prema podacima Evropskog sistema za informacije o šumskim požarima, u Portugalu je ove godine izgorilo oko 52.000 hektara, što predstavlja 0,6 odsto ukupne površine zemlje, što je za oko 10.000 hektara više od proseka za isto razdoblje u periodu od 2006. do 2024. godine.
U Francuskoj 12 departmana pod crvenim meteo alarmom
Talas izuzetne vrućine zahvatio je danas Francusku, zbog čega je 12 departmana na jugozapadu zemlje pod crvenim meteo alarmom, a prema meteorološkim prognozama, takva situacija će se u tim oblastima zadržati i sutra.
Reč je o departmanima Šarant, Šarant-Maritim, Žirond, Land, Dordonj, Lo, Lo-e-Garon, Tarn-e-Garon, Žer, Ot-Garon i Od, prenosi BFM TV.
Izuzetno visoke temperature se danas očekuju na jugozapadu Francuske - do 43 stepena Celzijusa u Karkasonu i Angulemu, saopštila je služba Meteo Frans.
Istovremeno, 41 departman i Andora su pod narandžastim meteo alarmom.
Zbog žege i vetra, za 25 departmanta koji se nalaze između mediteranskog basena i Atlantika proglašeno je narandžasto upozorenje na povišenu opasnost od požara.
Da bi se omogućilo zbrinjavanje osoba ugroženih jarom, Ministarstvo zdravlja koordiniše sa regionalnim zdravstvenim agencijama, službama prefektura i bolničkim centrima Francuske.
Ministar zdravlja Janik Nede pozvao je danas na mobilizaciju pred "visokim rizikom" sa kojim se suočavaju osetljive osobe, naročito ljudi stariji od 65 godina koji su izolovani i mogu da postanu žrtve vrućine zbog bolesti od kojih pate.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: "STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
Preporučujemo
UGROŽENE KUĆE: Veliki požar kod Splita - Zatvoren deo Jadranske magistrale (VIDEO)
11. 08. 2025. u 10:10
JAK ZEMLjOTRES POGODIO REGION: Osetio se u dve zemlje
11. 08. 2025. u 13:35
TRESLA SE TURSKA TOKOM NOĆI: Nakon snažnog zemljotresa usledilo stotinu potresa
11. 08. 2025. u 08:38
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)