GORI EVROPA Vatreni vrtlozi u Španiji, požari u Portugalu - alarm i u Francuskoj (VIDEO)

В. Н.

11. 08. 2025. u 14:49

EKSTREMNA vrućina i snažni vetrovi izazvali su pojavu vatrenih vrtloga tokom velikih požara koji su ovog vikenda uništili nekoliko kuća i prisilili stotine ljudi da napuste svoje domove u severnoj Španiji, saopštile su danas lokalne vlasti.

Foto: Printskrin/ X/ PRATEEK BAJPAI

U regionu Kastilja i Leon na severu Španije izbilo je 13 požara, a oko 700 ljudi je evakuisano iz više od šest sela, prenosi Rojters.

Četiri požara su i dalje aktivna, dok su vatrogasci ugasili preostalih devet, rekao je danas šef sektora za zaštitu životne sredine regionalne vlade, Huan Karlos Suarez-Kvinones.

Visoke temperature koje dostižu i do  40 stepeni Celzijusa izazvale su fenomen poznat kao "vatreni vrtlog" što je primoralo vatrogasce da se povuku i izazvalo požare u nekoliko kuća.

Suarez-Kvinones je objasnio da do "vatrenih vrtloga" dolazi kada vatra ulazi u područje bogato kiseonikom, što izaziva pojavu "vatrenog balona" koji je izuzetno opasan.

- Ovaj eksplozivan i iznenađujući fenomen bio je vrlo opasan i ometao je sve napore koje smo do sada uložili, primoravši nas da praktično počnemo iznova - rekao je Suarez-Kvinones.

Stručnjaci upozoravaju da sve topliji i sušniji letnji meseci u području mediterana povećavaju rizik od velikih požara.

Kada požari izbiju, suva vegetacija i jaki vetrovi mogu dovesti do njihovog brzog širenja i izbijanja izvan kontrole, često izazivajući vatrene vrtloge.

U susednom Portugalu, gotovo 700 vatrogasaca borilo se sa požarom koji je izbio u subotu u mestu Trankoso, oko 350 km severoistočno od Lisabona.

Prema podacima Evropskog sistema za informacije o šumskim požarima, u Portugalu je ove godine izgorilo oko 52.000 hektara, što predstavlja 0,6 odsto ukupne površine zemlje, što je za oko 10.000 hektara više od proseka za isto razdoblje u periodu od 2006. do 2024. godine.

U Francuskoj 12 departmana pod crvenim meteo alarmom

Talas izuzetne vrućine zahvatio je danas Francusku, zbog čega je 12 departmana na jugozapadu zemlje pod crvenim meteo alarmom, a prema meteorološkim prognozama, takva situacija će se u tim oblastima zadržati i sutra.

Reč je o departmanima Šarant, Šarant-Maritim, Žirond, Land, Dordonj, Lo, Lo-e-Garon, Tarn-e-Garon, Žer, Ot-Garon i Od, prenosi BFM TV.

Izuzetno visoke temperature se danas očekuju na jugozapadu Francuske - do 43 stepena Celzijusa u Karkasonu i Angulemu, saopštila je služba Meteo Frans.

Istovremeno, 41 departman i Andora su pod narandžastim meteo alarmom.

Zbog žege i vetra, za 25 departmanta koji se nalaze između mediteranskog basena i Atlantika proglašeno je narandžasto upozorenje na povišenu opasnost od požara.

Da bi se omogućilo zbrinjavanje osoba ugroženih jarom, Ministarstvo zdravlja koordiniše sa regionalnim zdravstvenim agencijama, službama prefektura i bolničkim centrima Francuske.

Ministar zdravlja Janik Nede pozvao je danas na mobilizaciju pred "visokim rizikom" sa kojim se suočavaju osetljive osobe, naročito ljudi stariji od 65 godina koji su izolovani i mogu da postanu žrtve vrućine zbog bolesti od kojih pate.

(Tanjug)

