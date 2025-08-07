ALKATRAZ JUGA: Gde će Tramp smestiti uhapšene migrante?
TRAMPOVA administracija planira da smesti pritvorene migrante u najveći zatvor sa maksimalnim obezbeđenjem u zemlji.
O tome piše „Volstrit džurnal“, pozivajući se na izvore.
Kako publikacija napominje, administracija očekuje da će Državni zatvor Luizijane obezbediti 450 mesta za smeštaj migranata. Planiraju da to zvanično objave početkom sledećeg meseca.
Precizira se da se zatvor nalazi na mestu nekadašnje plantaže i da je najveći zatvorski objekat sa maksimalnom bezbednošću u zemlji.
Prostire se na skoro 73 kvadratna kilometra i okružen je rekom Misisipi i močvarnim terenom, što bekstvo čini veoma teškim. Zbog toga je dobio nadimak „Alkatraz Juga“.
