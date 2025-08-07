"DOBRE VESTI ZA SVE": Oglasio se Sijarto o razgovoru Putina i Vitkofa

MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto pozdravio je razgovore između ruskog predsednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa, ocenivši ih kao "dobre vesti za sve, posebno za centralnu Evropu".

U objavi na Fejsbuku, Sijarto je naveo da su svi s pažnjom pratili sastanak u Moskvi prethodnog dana i da su izveštaji doneli "olakšanje svima, a naročito onima koji žive u neposrednom susedstvu rata", preneo je MTI.

- Dobro znamo da svet postaje bezbednije mesto ako postoji dijalog na visokom nivou između SAD i Rusije - rekao je Sijarto.

On je istakao da je Mađarska protekle tri i po godine radila na očuvanju komunikacijskih kanala između Istoka i Zapada, uprkos kritikama iz inostranstva i iz zemlje.

Sijarto je dodao da rat u Ukrajini može da se okonča samo za pregovaračkim stolom, a ne na bojnom polju, i to ako se SAD i Rusija dogovore.

- Jutros sam telefonom razgovarao sa nekoliko učesnika sastanka, koji su mi potvrdili pozitivne medijske izveštaje - rekao je Sijarto i izrazio nadu da će se predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i Rusije, Vladimir Putin, uskoro sastati lično, što bi, kako je ocenio, moglo da doprinese miru u regionu.

