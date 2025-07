RUSI ELIMINIŠU NEMAČKI IRIS-T I SOVJETSKI RADAR P-18: Kijev ostaje bez PVO dok čeka da nove sisteme od Trampa (VIDEO)

DOK Volodimir Zelenski upućuje komplimente Donaldu Trampu za obećanja o dodatnoj isporuci sistema PVO, ruska vojska nastavlja da uništava već postojeće protivvazduhoplovne kapacitete Ukrajine. Ovaj put meta su bile nemačke lansirne stanice IRIS-T, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u svom dnevnom izveštaju.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema saopštenju ruskog vojnog resora, tokom protekla 24 sata Oružane snage Rusije su izvele napade operativno-taktičkom avijacijom, jurišnim dronovima, raketama i artiljerijom.

U tom naletu, o kome smo već izvestili, pogođene su dve lansirne stanice nemačkog IRIS-T i mobilna dvokoordinatna sovjetska radarska stanica P-18, koja radi u metarskom talasnom opsegu. Najverovatnije su ti sistemi štitili neki vojni aerodrom.

-Uništene su dve lansirne stanice protivvazdušnog raketnog kompleksa IRIS-T nemačke proizvodnje i radarska stanica za otkrivanje i praćenje vazdušnih ciljeva P-18,navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane.

1RL131 Terek ili P-18 (NATO kodno ime Spoon Rest D) je 2D VHF radar koji je razvio i kojim je upravljao bivši Sovjetski Savez. P-18 je koristio SSSR od 1970. godine i iako je od tada zastareo, prenet je na države naslednice nakon pada Sovjetskog Saveza. Radar nastavlja da služi u mnogim državama koje su dobile P-18 iz Sovjetskog Saveza izvozom.

Mnogi P-18 su unapređeni i nastavljaju da služe u vojsci i ulozi kontrole vazdušnog saobraćaja širom sveta. Verzija P-18 „Malahit“ je modernizovana verzija sovjetskog radara P-18 „Terek“, koji je proizvela kompanija „Ukrspetstehnika“, a koje su Oružane snage Ukrajine usvojile 2012. godine, nakon decenije rada na unapređenju.

Ukrajinci su napravili radar sa digitalnim antenskim nizom i poluprovodničkim predajnikom, sa višekanalnom digitalnom obradom signala prostor-vreme. Pored toga, zamenili su kamione Ural-375 svojim prikolicama KrAZ i uveli druge novine. Rezultat je radar koristan za protivvazdušnu odbranu.

P-18 „Malahit“ otkriva ciljeve koji se kreću brzinom do 1000 m/s, prati do 256 ciljeva na udaljenosti do 400 km i omogućava otkrivanje malih i suptilnih letećih objekata. Oružane snage Ukrajine su do 2022. bile opremljene sa oko 50 stanica P-18 Malahit, a još 10 jedinica je izvezeno. Koliko ih je preostalo čitavo, ne zna se.

Vredno je podsetiti da je samo dva dana ranije Rusija izvestila o uništenju dve lansirne stanice američkog sistema Patriot, kao i jedne radarske stanice tog kompleksa. To znači da je Ukrajina u poslednjih nekoliko dana izgubila čak četiri izuzetno dragocena PVO sistema.

IRIS-T I PATRIOT – KIJEV RAČUNA NA ZAPADNU POMOĆ

Nemačka je dobavljač protivvazdušnog raketnog sistema za ukrajince. Još početkom 2023. godine, na mreži se pojavila prva fotografija PVO sistema IRIS-T SLM isporučenog Ukrajini. U februaru 2025. godine, pojavila se i prva slika koja potvrđuje i IRIS-T SLS u ukrajinskim oružanim snagama.

Rakete IRIS-T su visoko agilne i imaju mogućnost napada na ciljeve u vazduhu velikog manevarskog kapaciteta. Ove rakete su opremljene termalno-vođenim sistemom za praćenje i vođenje ciljeva. To im omogućava da detektuju i prate ciljeve na osnovu njihove toplinske signaturne i samostalno ih ciljaju.

Iako sisteme PVO IRIS-T Kijevu isporučuje Nemačka, i to prilično aktivno, Ukrajina i dalje preferira američke Patriot komplekse zbog njihove sposobnosti da presreću balističke rakete.

Dok Trampova administracija razmatra nove isporuke oružja, ruski udari nastavljaju da sistematski slabe ukrajinsku PVO infrastrukturu, što dodatno otežava odbranu ključnih objekata i aerodroma.

oruzjeonline.com

