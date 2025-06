OPERACIJA "BRAK": Britanski obaveštajci godinama špijunirali jedni druge u potrazi za ruskim agentom

BRITANSKI šefovi obaveštajnih službi bili su primorani da pokrenu jednu od najosetljivijih i najrizičnijih istraga od Hladnog rata zbog strahova da je visoki oficir obaveštajne službe MI6 bio dvostruki agent Rusije.

Opsežnu potragu za navodnom krticom, nazvanu Operacija "Vedlok" (Brak), vodila je sestrinska agencija MI6 – MI5, koja je rasporedila tim od čak 35 oficira za nadzor, planiranje i rad, koji su putovali širom sveta. MI6, navodno, nije znao da su meta istrage.

Jedno putovanje je odvelo ceo tim za nadzor na Bliski istok na više od nedelju dana, rečeno je "Gardijanu", gde su oficiri bili smešteni u sigurnoj kući CIA. Ovo putovanje je, navodno, bilo posebno opasno jer su oficiri putovali u zemlju bez znanja njene vlade, odnosno prekršili su međunarodno pravo.

Veruje se da je istraga trajala u jednom ili drugom obliku do 20 godina, ali MI5 nije mogao da utvrdi da li je britanska obaveštajna služba MI6 imala krticu.

"Mislili smo da imamo još jednog Filbija", rekao je izvor, misleći na Kima Filbija, dvostrukog agenta MI6 koji je bio deo grupe Britanaca koje je regrutovao Sovjetski Savez, poznate kao kembridžki špijunski krug.

MI6, Tajna obaveštajna služba, je britanska špijunska agencija odgovorna za prikupljanje obaveštajnih podataka iz inostranstva i rukovanje agentima. MI5, Bezbednosna služba, je domaća obaveštajna agencija koja procenjuje pretnje po nacionalnu bezbednost Velike Britanije.

Istraga MI5 počela je 1990-ih i smatra se da je trajala najmanje do 2015. godine. Do tada je oficir koji je bio meta tima "Vedlok" napustio MI6, koji je u to vreme zapošljavao 2.500 ljudi.

Dojava o navodnom špijunu došla je od CIA u SAD, koja je bila uverena da je britanski obaveštajni zvaničnik koji je radio u Londonu prenosio tajne Rusiji.

Tokom dela istrage, ruskom tajnom obaveštajnom službom, FSB, rukovodio je Vladimir Putin.

Smatra se da osumnjičeni "dvostruki agent", nije radio sam, rekao je izvor. Veruje se da su mu pomagale još dve osobe, takođe sa sedištem u Londonu.

Izvor je takođe rekao listu da je "Vedlok" bila "veoma neobična operacija... najduža u skorije vreme i verovatno najskuplja". I neobična zbog toga što je jedna britanska obaveštajna agencija špijunirala drugu.

