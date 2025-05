VELIKA Britanija, Francuska, Nemačka i SAD ukinule su ograničenja na domet oružja koje isporučuju Ukrajini, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.

Foto: Profimedia

- Više nema nikakvih ograničenja u pogledu asortimana oružja koje se isporučuje Ukrajini – ni od strane Britanaca, ni od strane Francuza, ni od strane nas, ni od strane Amerikanaca. To znači da Ukrajina sada može da se brani, uključujući, na primer, izvođenje napada na vojne položaje na ruskoj teritoriji. Do određenog trenutka to nije mogla da učini - rekao je on.

Merc je objasnio da je sada neophodno obezbediti Ukrajini ovo oružje.

Sredinom aprila Merc je u intervjuu za TV ARD dopustio mogućnost da Nemačka isporuči Ukrajini krstareće rakete „taurus“, ukoliko se takav korak bude uskladio s evropskim partnerima. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus, međutim, izjavio je da postoji „mnogo argumenata“ protiv takvog poteza.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova podsetila je ranije na izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca da u ovom trenutku pitanje snabdevanja kijevskog režima krstarećim raketama "taurus" nije na dnevnom redu.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova upozorila je da će Moskva svaki napad nemačkim raketama „taurus“ na ruske objekte smatrati učešćem Berlina u borbenim dejstvima na strani Kijeva.

