RAT u Ukrajini-1.176. dan.

Foto Tanjug/AP / EPA



Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruska vojska oslobodila je mesto Loknja u Sumskoj oblasti Ukrajine;



- Grupa "Istok" oslobodila je mesto Otradno u DNR, a jedinice grupe "Jug" mesto Stupočki, takođe u DNR;- Ruska vojska izvela je grupni udar na ukrajinska preduzeća odbrambenog kompleksa u kojem se proizvodi raketno oružje i na položaje PRO "patriot", svi ciljevi su uništeni;- Grupa "Zapad" zauzela je povoljnije položaje i kote, dok je protivnik izgubio do 215 vojnika i dva skladišta municije;- U zoni odgovornosti grupe "Jug" ukrajinska vojska je izgubila više od 280 vojnika;- U zoni odgovornosti grupe "Sever" iz stroja protivnika izbačeno je više od 155 vojnika i tenk;- U zoni odgovornosti grupe "Istok", protivnik je izgubio više od 200 vojnika i sedam oklopnih vozila;- Grupa "Dnjepar" nanela je poraze ukrajinskim snagama u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti koje su izgubile do 70 vojnika;- U zoni odgovornosti grupe "Centar" ukrajinske Oružane snage su izgubile do 410 vojnika.

(Sputnjik)



Foto: AP/Libkos



Ruski PVO sistemi uništili 94 ukrajinska drona iznad više ruskih regiona

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su tokom protekle noći 94 ukrajinska drona iznad više regiona Ruske Federacije, od čega više od dve trećine iznad Belgorodske oblasti, saopštilo je danas rusko ministarstvo odbrane.

"Tokom protekle noći i jutra 24. maja, sistemi protivvazdušne odbrane koji su bili na dužnosti uništili su 94 ukrajinske bespilotne letelice", navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Napominje se da su 64 drona oborena iznad teritorije Belgorodske oblasti, 24 je uništeno iznad Brjanske oblasti, po dve bespilotne letelice su oborene iznad Kurske i Lipecke oblasti i po jedna iznad Voronješke i Tulske oblasti.

(RIA Novosti)

Foto printskrin jutjub toparmi

Rusi opkoljavaju veliko industrijsko čvorište

Ruske trupe „prilično ozbiljno rade“ na opkoljavanju Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), pošto su napredovale na oko 7 km od predgrađa grada, rekao je vojni ekspert Andrej Maročko za TASS.

- Iako je prerano reći da su se [ruske snage] zatvorile na Konstantinovku, naši momci su radili prilično ozbiljan posao na ovom zadatku. <…> Imaju još nekih 7 km da stignu do predgrađa Konstantinovke- rekao je on.

Prema rečima Maročka, ruska vojska je aktivno napredovala i jugozapadno od Konstantinovke i presekla je autoput koji vodi ka gradu. „Generalno, radimo na oslobađanju ovog lokaliteta“, rekao je on.

Konstantinovka je veliko industrijsko čvorište i tamo ukrajinski vojnici koriste infrastrukturu iz sovjetskog doba u odbrambene svrhe, objasnio je vojni ekspert.

(TASS)

