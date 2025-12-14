Svet

PUTIN UŽIVA DA VOZI Peskov otkrio malo poznate detalje: Ponekad se po Moskvi kreće "tiho", bez povorki automobila

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 12. 2025. u 10:16

Predsednik Rusije Vladimir Putin vozi automobil i uživa u tome, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

"On vozi auto i voli ga", rekao je Peskov, komentarišući Putinove izjave na sastanku Saveta za ljudska prava da ne vozi uvek po gradu "sa upaljenim svetlima i sirenama", već se ponekad kreće tiho, bez povorki automobila, prenosi TASS.

Peskov je dodao da predsednikova referenca na tihu vožnju po gradu znači "kao i svi ostali".

Portparol Kremlja je, međutim, rekao da je malo verovatno da bi obični vozači mogli da se okrenu i vide predsednika Rusije.

TASS podseća da je Putin vozač sa više od 50 godina iskustva.

Kako se navodi, on je tokom godina vozio zaporožec, svoj prvi automobil, zatim žiguli i volgu, kao i aurus i tri modela lade - kalinu, vestu i auru.

Agencija dodaje i da je predsednik Rusije vozio i kamion kamaz na otvaranju Krimskog mosta.

Kako je Peskov rekao, šef države se vozi po svojim rezidencijama.

Među njegovim "putnicima" povremeno su visoki strani zvaničnici koji posećuju Rusiju.
Predsednici Belorusije, Kazahstana i Uzbekistana mogli su da se voze sa Putinom u Novo-Ogarjovu kod Moskve i Konstantinovom dvorcu u Sankt Peterburgu.

(Tanjug)

