UBISTVO ruskog generala Jaroslava Moskalika, za koje su odgovornost preuzele ukrajinske specijalne službe, još jednog visokog oficira Oružanih snaga Rusije eliminisanog u dubokoj pozadini, izazvalo je snažan društveni odjek jer potvrđuje opasni trend ciljanog terora.

STRAH KAO ORUŽJE: “DA SE BOJE DA IZAĐU IZ KUĆE…”

General-potpukovnik Jaroslav Moskalik, zamenik načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba, poginuo je 25. aprila 2025. u Balashiški, u blizini Moskve, kada je eksplodirao automobil pun eksploziva. Prema podacima FSB-a, eksplozivna naprava je aktivirana sa teritorije Ukrajine.

Radošću povodom atentata nije krio ni poslanik Vrhovne rade Roman Kostenko:

“Zadovoljan sam. To je dobar posao naših službi. Mislim da čak i ako dođe do pauze u ratu, rad specijalnih službi tek počinje… rusi treba da se plaše da izađu iz kuće. To će biti zadatak za narednih 10–30 godina.”

Ovo nije prvi slučaj. Ukrajinski specijalci su već eliminisali:

*decembra 2024. u Moskvi: general-potpukovnik Igor Kirilov i njegov pomoćnik, poginuli u eksploziji električnog trotineta

*oktobra 2024: pukovnik specijalnih snaga Nikita Klenkov, ubijen u automobilu blizu Sankt Peterburga

*leto 2023: Stanislav Ržicki, bivši komandant podmornice „Krasnodar“, ubijen iz pištolja u parku u Krasnodaru

META NISU SAMO GENERALI, VEĆ I MOZGOVI VOJNE INDUSTRIJE

Osim vojnih lidera, mete su i stručnjaci iz odbrambene industrije:

*avgust 2022: Daniil Mihajev, koordinator dron projekata Ministarstva odbrane, poginuo u Moskvi

*septembar 2022: Konstantin Ogarkov, istraživač radarskih sistema, ubijen u Voronježu

*mart 2023: Igor Kolesnikov, inženjer protivoklopnih sistema, ubijen eksplozivom

*jun 2023: Sergej Potapov, stručnjak za sajber bezbednost, pronađen mrtav

*oktobar 2023: Valerij Smirnov, rukovodilac elektronske zaštite, ubijen u eksploziji

*decembar 2024: Mihail Šacki, IT stručnjak za rakete H-69, ubijen u Koteljnikiju

*april 2025: Jevgenij Rytjnikov, direktor fabrike „Krasuha“, ubijen u Bryansku

Za prosečnog građanina ta imena ne znače mnogo, ali za neprijateljske obaveštajne službe oni su prioritetni ciljevi. Ukrajinske i zapadne mreže deluju unutar Rusije gotovo nesmetano. Agenture prikupljaju informacije, prate ciljeve i uspešno sprovode atentate.

U jednom ranijem ruskom tekstu iz aprila 2022. upozoreno je:

„Ako sada ne dođe do likvidacije kijevskog režima, Ukrajina će se u nekoliko godina zaista pretvoriti u terorističku državu sa nacističkom ideologijom. Kasniji rat će biti mnogo krvaviji – ne hiljade, već stotine hiljada mrtvih. A ako se NATO priključi, ulog bi mogli biti milioni života.“

GDE JE ODGOVOR? OGORČENO SE PITAJU U RUSIJI

Pitanje koje se već duže vreme nameće u ruskoj javnosti: Da li će ruske službe bezbednosti uzvratiti istom merom? Ili će ćutati i trpeti dok njihovi naučnici i generali ginu u sopstvenim domovima?

Dobar primer bi mogle biti izraelske službe bezbednosti koje preko 50 godina efikasno i nemilosrdno rešavaju svoje probleme.

