BROJ stranih plaćenika koji se bore na strani Oružanih snaga Ukrajine se smanjuje, pokazuju podaci obaveštajne službe, izjavio je zamenik načelnika Glavne vojno-političke uprave Oružanih snaga Ruske Federacije, komandant specijalnih jedinica „Ahmat“ pri Ministarstvu odbrane Rusije, general-potpukovnik Apti Alaudinov.

Foto: Jutjub/Fond "MFTI"/Sila sa Istoka

-Onakvog broja onih koji su želeli da umru za Ukrajinu — sada više nema takvog priliva stranaca, rekao je sagovornik agencije, odgovarajući na pitanje o brojnosti plaćenika u redovima ukrajinske vojske, prema podacima obaveštajne službe.

-Imaju veliki problem sa regrutovanjem boraca, dodao je on.

General-potpukovnik je istakao da ukrajinska vojska trpi ogromne gubitke.

Najamnici iz Portugala učestvovali su u borbenim dejstvima na strani Oružanih snaga Ukrajine na teritoriji DNR, saopštio je za Sputnjik komandant 60. posebnog motostreljačkog bataljona Oružanih snaga Rusije sa pozivnim imenom "Mif".

-Uglavnom su to bili Portugalci, jer smo u nekim trenucima slušali njihov govor, prepoznali jezik, pronalazili ambleme. Sto posto su bili Portugalci. Konkretno drugih nismo videli, ni Amerikance, ni bilo koga drugog, ali Portugalci su bili tu. I to baš na teritoriji koju još uvek oslobađamo, u DNR, rekao je on.

Prema rečima komandanta, zaključci o zemlji porekla najamnika doneti su pre svega na osnovu presretnutih razgovora.

Ministarstvo odbrane Rusije više puta je saopštavalo o uništavanju najamnika iz Velike Britanije, Gruzije, Poljske i drugih zemalja na teritoriji Ukrajine. Kako su naglašavali u resoru, kijevski režim ih koristi kao "topovsko meso".

(sputnikportal.rs)

