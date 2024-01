ISTINA rata sa stanovišta Rusije je integritet naše države, pre svega, i zaštita prava i sloboda našeg naroda, kazao je Heroj Rusije, pukovnik Roman Fedorov.

Foto: Printskrin

- Ako analizirate istoriju, počev od Velikog otadžbinskog rata, možete videti kako zapadna zajednica na različite načine pokušava da utiče na našu zemlju, najveću zemlju, najbogatiju resursima. I skoro 80 ​​posleratnih godina neprestano pokušavaju da rasparčaju i porobe našu zemlju. Ko ne uči istoriju, teško mu je to da oceni, ali to su činjenice. Sve razvijene kapitalističke zemlje žele nešto da nam uzmu. A istina je da im to nećemo dozvoliti - poručio je pukovnik.

Fedorov poručuje da moć leži u istini.

- Samo ako ne možemo mirno da se dogovorimo sa njima da se ne mešaju u našu zemlju, da ne ugrožavaju našu bezbednost i suverenitet, onda smo prinuđeni da svoju istinu dokazujemo silom. Drugačije ne može biti - kazao je Heroj Rusije Roman Fedorov za ukraina.ru.